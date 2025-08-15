Delhi AIIMS: देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स में हुआ जलभराव, प्राइवेट वार्ड और इमरजेंसी में घुसा पानी, मरीजों की परेशानी बढ़ी; VIDEO

Delhi AIIMS: दिल्ली में बारिश ने कहर मचा दिया है. देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स में भी जलभराव देखने को मिला. मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक में और नए प्राइवेट वार्ड में भी पानी घुसा. इसके साथ ही इमरजेंसी वार्ड के बाहर भी काफी पानी भरा हुआ था. सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. बता दें की हॉस्पिटल में पानी घुसने की वजह से मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यूजर्स एम्स हॉस्पिटल का वीडियो शेयर कर रहे है. बता दें की दिल्ली में काफी ज्यादा बारिश हो रही है. शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जलभराव की स्थिति बन गई है.
कई हादसे भी सामने आएं है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.
दिल्ली एम्स में भरा पानी
देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स दिल्ली में बारिश के बाद भरा पानी...#Delhi #DelhiRains #AIIMSDelhi #WaterLogging #LatestNews #Nedricknews pic.twitter.com/f1TFR2DPfi
— Nedrick News (@nedricknews) August 14, 2025
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
सोशल मीडिया पर एम्स हॉस्पिटल में भरे हुए पानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग सवाल उठा रहे है कि इतने बड़े हॉस्पिटल में जलभराव कैसे हुआ? इस जलभराव के कारण सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों और उनके परिजनों को हो रही है.
दिल्ली में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित
गुरुवार सुबह से लगातार हो रही बारिश ने दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा कर दी. आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक, 24 घंटे में सफदरजंग में 13.1 मिमी, आया नगर में 57.4 मिमी, पालम में 49.4 मिमी, लोधी रोड पर 12 मिमी, प्रगति मैदान में 9 मिमी और पूसा में 5 मिमी बारिश दर्ज हुई.