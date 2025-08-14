Viral Video: केक बना सरप्राइज बम! चेहरे पर फटते ही जलन से परेशान होकर पूल में कूदा बर्थडे बॉय

एक जन्मदिन की पार्टी उस वक्त अफरा-तफरी में बदल गई जब जश्न के दौरान बर्थडे बॉय के हाथ में अचानक केक फट गया और वह घबराकर सीधे पूल में कूद गया. यह अजीब, मज़ेदार और थोड़ा डरावना वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और हंस-हंस कर लोटपोट भी हो रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि बर्थडे बॉय खुशी-खुशी केक काटने की तैयारी कर रहा होता है और पार्टी का भरपूर आनंद ले रहा होता है. लेकिन जैसे ही वह केक उठाता है, वह अचानक उसके चेहरे के पास फट जाता है. यह हादसा होते ही लड़का घबरा जाता है और बिना सोचे-समझे पूल की ओर दौड़ता है और उसमें छलांग लगा देता है. यह भी पढ़ें: Viral Video: लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन में कम कूलिंग की शिकायत पर खुली पोल, एसी डक्ट से बरामद हुई 150 से ज़्यादा शराब की बोतलें
यह वायरल क्लिप न्यूज़फ्लेयर द्वारा रॉयटर्स कनेक्ट के ज़रिए साझा की गई है और अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल रही है. वीडियो ने यह भी सवाल खड़ा किया है कि क्या यह कोई प्रैंक था या असल में केक में कोई विस्फोटक मज़ाक किया गया था. फिलहाल यह साफ नहीं है, लेकिन लोगों की दिलचस्पी और प्रतिक्रियाएं लगातार बढ़ रही हैं.
अचानक केक फटा
यह घटना बर्थडे बॉय के साथ हुई एक मज़ेदार शरारत लगती है, कोई दुर्घटना नहीं. उसके दोस्त उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं और बैकग्राउंड में हंस रहे हैं, जिससे पता चलता है कि यह सब पहले से ही प्लान था और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया था कि किसी को कोई नुकसान न हो. हालांकि, बर्थडे बॉय की अचानक हरकतें इंटरनेट पर खूब चर्चा में हैं.