Independence Day 2025 Quotes: स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई! प्रियजनों संग शेयर करें भारत माता के वीर सेनानियों के ये 10 क्रांतिकारी विचार

Independence Day 2025 Quotes in Hindi: ‘दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए…’ जी हां, कई वीर स्वतंत्रता सेनानियों (Freedom Fighters) और महान क्रांतिकारियों (Great Revolutionaries) के त्याग व बलिदान की बदौलत ही 15 अगस्त 1947 को भारत देश अंग्रजों की गुलामी से आजाद हुआ था. करीब 200 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी करने के बाद इसी ऐतिहासिक दिन देश को आजादी मिली थी, इसलिए यह दिन हर किसी के लिए बेहद खास होता है. इस दिन तिरंगे को फहराकर उसे सलामी दी जाती है. इसके साथ ही वीर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है. स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) भारत के लिए गर्व और एकता का प्रतीक है, जो हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है. इसके साथ ही यह दिन एक स्वतंत्रत और लोकतांत्रिक भारत के निर्माण के हमारे दायित्व को दोहराने का अवसर देता है. इस दिन तिरंगे को फहराकर हर कोई उसकी आन-बान और शान को सलामी देता है.
स्वतंत्रता दिवस का महत्व इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद हमारे देश को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली थी. भारत का हर नागरिक आजादी की खुली हवा में सांस ले सके, इसके लिए देश के कई वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए. ऐसे में इस खास अवसर पर आप प्रियजनों संग भारत माता के वीर सेनानियों के इन 10 क्रांतिकारी विचारों को शेयर करके बधाई दे सकते हैं.
गौरतलब है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई क्रांतिकारियों ने क्रांतिकारी नारे बुलंद किए थे, जो आज भी युवाओं के दिलों में देशभक्ति का अलख जगाने का काम करते हैं. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, अश्फाक उल्ला खान, लोकमान्य तिलक, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के अथक प्रयास, त्याग और बलिदान के कारण आखिरकार देश आजाद हुआ और आज हम आजादी की खुली हवा में खुलकर सांस ले रहे हैं.