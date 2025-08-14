Bengaluru: देवरा जीवनहल्ली में हेलमेट पहने युवक ने बाइक में लगाई आग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

शख्स ने बाइक को लगाई आग (Photo: unscripted_with_mahesh|Insta)

बेंगलुरु, 14 अगस्त: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के देवरा जीवनहल्ली (डीजे) इलाके में मंगलवार तड़के एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां एक अज्ञात शख्स ने एक बाइक पर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दी. यह वारदात करीब 2:45 बजे हुई और पूरी घटना पास की सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आग की चपेट में आकर दो बाइक और एक साइकिल पूरी तरह जलकर खाक हो गईं. आरोपी की अब तक पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है. सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक हेलमेट पहना हुआ व्यक्ति एक रिहायशी इमारत के बाहर गली में खड़ी बाइकों के पास आता है, एक बाइक पर पेट्रोल डालता है और तुरंत वहां से भाग निकलता है. चंद सेकंड बाद, एक जबरदस्त आग भड़क उठती है और गली में घना धुआं फैल जाता है. यह भी पढ़ें: Viral Video: केक बना सरप्राइज बम! चेहरे पर फटते ही जलन से परेशान होकर पूल में कूदा बर्थडे बॉय

जिस बाइक को सबसे पहले निशाना बनाया गया, उसके मालिक की पहचान गोपी के रूप में हुई है. गोपी का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम कि इस घटना के पीछे कौन हो सकता है.

देवरा जीवनहल्ली में हेलमेट पहने युवक ने बाइक में लगाई आग

हालांकि आग ने भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन समय रहते आग ज्यादा नहीं फैली और कोई जनहानि नहीं हुई. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने की कोशिश कर रही है और जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद की जा रही है.