PCB Central Contract 2025-26: पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़े बदलाव की तैयारी, फखर जमान-हसन अली और फहीम अशरफ की वापसी लगभग तय

PCB Central Contract 2025-26: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) आने वाले सीजन 2025-26 के लिए खिलाड़ियों की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सूची में बड़े बदलाव करने जा रहा है. जियो सुपर की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार सबसे ज्यादा फेरबदल कैटेगरी डी में देखने को मिलेगा. पाकिस्तान में खिलाड़ियों को चार अलग-अलग कैटेगरी A, B, C और D में कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है. कैटेगरी A खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा वेतन मिलता है, जबकि कैटेगरी D की रकम सबसे कम होती है. बताया जा रहा है कि पीसीबी के भीतर नए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर चर्चाएं अंतिम चरण में हैं और जल्द ही आधिकारिक सूची जारी कर दी जाएगी. बीसीसीआई ने आगामी डोमेस्टिक सीजन के लिए मल्टी-डे क्रिकेट में 'इंजरी रिप्लेसमेंट नियम' किया लागू, ऋषभ पंत के चोटिल होने के बाद लिया बड़ा फैसला- रिपोर्ट
वापसी करने वाले खिलाड़ियों को मिल सकता है इनाम
सबसे अहम बदलाव यह होगा कि फखर जमां, हसन अली और फैहीम अशरफ जैसे खिलाड़ियों की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापसी लगभग तय मानी जा रही है. इन खिलाड़ियों ने पिछले एक साल में शानदार प्रदर्शन कर टीम में सफलतापूर्वक वापसी की है. माना जा रहा है कि ये खिलाड़ी उन क्रिकेटरों की जगह लेंगे जो फिलहाल पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं हैं. इसके अलावा युवा खिलाड़ियों में हसन नवाज़, सफियान मुक़ीम और मोहम्मद हारिस को कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है. वहीं, उस्मान खान और हसीबुल्लाह को बाहर किया जा सकता है. ऑलराउंडर आमिर जमाल, तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद अली और बल्लेबाज़ मोहम्मद हुरैरा, जो इस वक्त कैटेगरी डी में हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी खतरे में है.
खुशदिल शाह, साहिबजादा फरहान को भी मिल सकता है मौका, बाबर और रिजवान की स्थिति पर संशय
खुशदिल शाह, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शानदार वापसी की थी, उन्हें भी कॉन्ट्रैक्ट से नवाजा जा सकता है. वहीं, कैरेबियाई दौरे पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले साहिबजादा फरहान और हुसैन तलात भी अंतिम सूची में शामिल हो सकते हैं. हालांकि, सबसे बड़ा सवाल कैटेगरी A को लेकर है. पिछली बार बाबर आज़म और मोहम्मद रिजवान ही इस कैटेगरी में शामिल थे, लेकिन दोनों ही इस समय पाकिस्तान की टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में उनके A कैटेगरी में बने रहने को लेकर संदेह है और माना जा रहा है कि उन्हें डिमोशन का सामना करना पड़ सकता है. जल्द ही पीसीबी इस पर आधिकारिक घोषणा करेगा.