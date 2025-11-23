Pakistan vs Zimbabwe T20I Stats: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं पाकिस्तान बनाम जिम्बाब्वे का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

पाकिस्तान बनाम जिम्बाब्वे (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team 4th T20I Match: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पाकिस्तान टी20आई त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 का चौथा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला आज यानी 23 नवंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा. पाकिस्तान और जिम्बाब्वे ट्राई टी20 इंटरनेशनल सीरीज में आज दूसरी बार आमने-सामने होगी. पिछली भिंडत में पाकिस्तान पांच विकेट से विजेता रही थी. पाकिस्तान सीरीज में दोनों मैच जीतकर पहले पायदान पर है वही जिम्बाब्वे दूसरे नंबर पर है. इस सीरीज में पाकिस्तान की कमान सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. जबकि, जिम्बाब्वे की अगुवाई सिकंदर रजा (Sikandar Raza) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Pakistan vs Zimbabwe, 4th Match Pitch Report: रावलपिंडी में पाकिस्तान के बल्लेबाजों की आएगी आंधी या जिम्बाब्वे के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

पाकिस्तान की टीम से बाबर आज़म, सैम अयूब और शाहीन अफरीदी स्टार प्लेयर हो सकते हैं जिन पर सभी की निगाहें रहेंगी. जिम्बाब्वे टीम की तो सिकंदर रज़ा, रयान बर्ल और ब्रायन बेनेट अपने प्रदर्शन से प्रभावित कर सकते हैं. हाल के दिनों में शानदार फॉर्म में चल रही पाकिस्तान टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है. ऐसे में पाकिस्तान की टीम इस मैच में जोरदार प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से है.

रावलपिंडी की पिच सरफेस पूरी तरह से सपाट है और इस वजह से इसे बल्लेबाजों का स्वर्ग माना जाता है. यहां गेंद पड़ने के बाद अच्छी उछाल के साथ बल्लेबाज पर आती है और शॉट्स खेलना आसान है. गेंदबाजों को शुरुआत में कुछ मदद मिलती है. लेकिन यहां अक्सर ही हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं.

पाकिस्तान टीम के सलामी बल्लेबाज साहिबज़ादा फ़रहान पिछले मैच में 45 गेंद में 80 रन की नाबाद बड़ी खेली है. इस मैच में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं. जिम्बाब्वे टीम के सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट अभी तक सीरीज में दो मैच में 98 रन बनाए हैं. इस मैच में भी 40-50 रन कर सकते हैं. मोहम्मद नवाज़ को पिछले मैच में भी प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया है यह अभी तक पांच विकेट ले चुके हैं. इस मैच में भी 2 से 3 विकेट ले सकते हैं. जिम्बाब्वे की तरफ से ब्रैड इवांस सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज है. ब्रैड इवांस भी पांच विकेट ले चुके हैं और इस मैच में भी कुछ विकेट निकाल सकते हैं.

पाकिस्तान बनाम ज़िम्बाब्वे हेड-टू-हेड टी20 रिकॉर्ड (PAK vs ZIM T20I Head To Head)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान बनाम ज़िम्बाब्वे के बीच कुल 21 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने 18 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, ज़िम्बाब्वे की टीम को महज तीन मैच में जीत मिली है.

हेड-टू-हेड आंकड़े (पिछले 5 साल):

मैच पाकिस्तान ने जीते ज़िम्बाब्वे ने जीते ड्रॉ/टाई 10 7 3 0 दोनों टीमों की हालिया फॉर्म: पाकिस्तान टीम ने अपने पिछले 5 में से 4 मैच जीते हैं वहीं ज़िम्बाब्वे टीम ने 1 मैच जीता है. पाकिस्तान W W W W L ज़िम्बाब्वे W L L L L PAK vs ZIM T20: मैच से जुड़ी जानकारी दिन - रविवार, 23 नवंबर 2025 समय - 06:30 IST वेन्यू - रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK vs ZIM 4th T20I Probable Playing XI)

पाकिस्तान: फखर जमान, सईम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सलमान आगा, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी (कप्तान), हारिस रऊफ, नसीम शाह.

ज़िम्बाब्वे: ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मरुमणि, ब्रेंडन टेलर (विकेटकीपर), सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, टोनी मुनयोंगा, ब्रैड इवांस, ताशिंगा मुसेकिवा, ग्रीम क्रेमर, टिनोटेंडा मापोसा, रिचर्ड नगारवा.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.