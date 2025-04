Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators, PSL 2025 17th Match Toss Update And Live Scorecard: पेशावर जाल्मी के कप्तान बाबर आजम ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पेशावर जाल्मी बनाम क्वेटा ग्लेडियेटर्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators, Pakistan Super League 2025 17th Match Toss Update And Live Scorecard Update: पाकिस्तान सुपर लीग 2025 (Pakistan Super League 2025) का 17वां मुकाबला आज यानी 27 अप्रैल को पेशावर जाल्मी बनाम क्वेटा ग्लेडियेटर्स के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा हैं. पेशावर जाल्मी ने अब तक 5 मैच खेले हैं. जिसमें दो में जीत और 3 में हार का सामना करना पड़ा है. पेशावर जाल्मी अंक तालिका में चौथे स्थान पर है. ऐसे में आज वे बाबर आजम के कप्तानी में तीसरी जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी. इस सीजन में पेशावर जाल्मी की अगुवाई बाबर आजम (Babar Azam) कर रहे हैं. जबकि, क्वेटा ग्लेडियेटर्स की कमान सऊद शकील (Saud Shakeel) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में पेशावर जाल्मी के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators PSL 2025 Live Streaming: आज पेशावर जाल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच होगी कांटे की टक्कर, जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मैच का लुफ्त

पेशावर जाल्मी/क्वेटा ग्लेडियेटर्स ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला:

PESHAWAR ZALMI HAVE WON THE TOSS AND ELECTED TO BOWL FIRST.#BabarAzam #pzvqg pic.twitter.com/tl6sbYVy1q — Tayyab Says🇵🇰🇵🇸 (@tayyab_ibn_adam) April 27, 2025

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

पेशावर जाल्मी: बाबर आजम (कप्तान), सईम अयूब, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), टॉम कोहलर कैडमोर, हुसैन तलत, मिच ओवेन, अब्दुल समद, ल्यूक वुड, अल्जारी जोसेफ, सुफयान मुकीम, अली रजा.

क्वेटा ग्लेडियेटर्स: सऊद शकील (कप्तान), अबरार अहमद, हसन नवाज, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), मार्क चैपमैन, रिले रोसौव, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद वसीम जूनियर, फहीम अशरफ, खुर्रम शहजाद, फिन एलन.

पेशावर जाल्मी बनाम क्वेटा ग्लेडियेटर्स के मैच का स्कोरकार्ड

दूसरी तरफ, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने इस सीजन काफी ख़राब प्रदर्शन किया है. क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अब तक 4 मैच खेले हैं. जिसमें सिर्फ दो में जीत दर्ज की है और दो में हार मिली है. सऊद शकील भी अपनी फॉर्म की तलाश में इस मैच में उतरेंगे और कप्तानी करते हुए टीम को तीसरी जीत दिलाना चाहेंगे. दोनों टीमों के पास एक संतुलित लाइनअप है. ऐसे में एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है.