PAK vs SA 1st Test 2025 Toss And Live Scorecard: पाकिस्तान ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, दक्षिण अफ्रीका पहले करेगी गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (PAK vs SA Test Series) का पहला मुकाबला 12 अक्टूबर (रविवार) से 16 अक्टूबर तक लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा हैं. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया हैं. जिसके चलते, दक्षिण अफ्रीका पहले गेंदबाजी करेगी. दक्षिण अफ्रीका के लिए नए आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) चक्र की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ से होने जा रही है. इस साल की शुरुआत में पूर्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर आईसीसी WTC 2025 का खिताब जीतने के बाद, साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इस नए चक्र में अपने प्रदर्शन की लय बरकरार रखना चाहेगी. यह भी पढ़ें: पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट मैच में होगी कांटे की टक्कर, जानिए कब, कहां और कैसे देखें मैच का लाइव प्रसारण

पाकिस्तान ने जीता टॉस

यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: इमाम-उल-हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद (कप्तान), बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सलमान आगा, हसन अली, शाहीन अफरीदी, नोमान अली, साजिद खान

साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: टोनी डी ज़ोरज़ी, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, एडेन मार्कराम (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, काइल वेरिन (विकेटकीपर), सेनुरान मुथुसामी, प्रेनेलन सुब्रायेन, कैगिसो रबाडा, साइमन हार्मर

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच स्कोरकार्ड

भारतीय दर्शक इस मुकाबले को FanCode ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिये देख सकेंगे. टीवी पर इस सीरीज का सीधा प्रसारण उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए स्ट्रीमिंग के लिए FanCode का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.