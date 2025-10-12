How To Watch PAK vs SA 1st Test 2025 Live Streaming: पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट मैच में होगी कांटे की टक्कर, जानिए कब, कहां और कैसे देखें मैच का लाइव प्रसारण

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका(Photo credit: LatestLY)

Where To Watch Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Live Telecast: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (PAK vs SA Test Series) का पहला मुकाबला 12 अक्टूबर (रविवार) से 16 अक्टूबर तक लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जाएगा. दक्षिण अफ्रीका के लिए नए आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) चक्र की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ से होने जा रही है. इस साल की शुरुआत में पूर्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर आईसीसी WTC 2025 का खिताब जीतने के बाद, साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इस नए चक्र में अपने प्रदर्शन की लय बरकरार रखना चाहेगी. पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट 2025 लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा. दक्षिण अफ्रिका के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान की अग्निपरिक्षा, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

आईसीसी WTC 2023-25 पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का सफर विपरीत रहा था. जहां प्रोटियाज़ चैंपियन बने, वहीं शान मसूद की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम 14 टेस्ट मैचों में सिर्फ पांच जीत के साथ सबसे नीचे रही थी. लेकिन नए चक्र की शुरुआत दोनों टीमों के लिए एक नया मौका लेकर आई है, और प्रशंसकों को उम्मीद है कि पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट 2025 रोमांचक रहेगा. पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ पिछले घरेलू प्रदर्शन की तरह इस बार भी अपने होम एडवांटेज का फायदा उठाकर साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किलें खड़ी करना चाहेगा. वहीं प्रोटियाज़, जो अपने नियमित कप्तान टेंबा बावुमा की गैरमौजूदगी में खेलेंगे, स्पिन-अनुकूल पिचों पर अपनी चैंपियन टीम होने का दमखम दिखाने की कोशिश करेंगे.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट 2025 कब और खेला जाएगा?

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का पहला टेस्ट 2025 12 अक्टूबर(रविवार) को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में आयोजित होगा और भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

दुर्भाग्य से भारत में प्रशंसक पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट 2025 टीवी पर लाइव नहीं देख पाएंगे, क्योंकि किसी आधिकारिक प्रसारक ने इस सीरीज़ के अधिकार नहीं लिए हैं. इसलिए भारत में यह मुकाबला किसी भी टीवी चैनल पर प्रसारित नहीं होगा. ऑनलाइन विकल्पों के लिए नीचे पढ़ें.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग मुफ्त में कैसे देखें?

जैसे लाइव टेलीकास्ट उपलब्ध नहीं है, वैसे ही इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भी भारत में उपलब्ध नहीं होगी. प्रशंसक किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं देख पाएंगे. हालांकि, दर्शक साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से लाइव स्कोर अपडेट प्राप्त कर सकते हैं. उम्मीद हैं कि भारतीय दर्शक इस मुकाबले को FanCode ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिये देख सकेंगे.