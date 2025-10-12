PAK vs SA 1st Test 2025 Preview: दक्षिण अफ्रिका के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान की अग्निपरिक्षा, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ़्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Preview: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (PAK vs SA Test Series) का पहला मुकाबला 12 अक्टूबर (रविवार) से 16 अक्टूबर तक लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जाएगा. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025–27 में पाकिस्तान का अपना सफर साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुरू करने जा रहा है. साउथ अफ्रीका के ऑल-फॉर्मेट पाकिस्तान दौरे की शुरुआत भी होगी, जिसमें आगे चलकर तीन वनडे और तीन टी20 मुकाबले भी शामिल हैं. आखिरी बार 2021 में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसमें मेजबान टीम ने 2-0 से सीरीज जीती थी. इस बार पाकिस्तान की कप्तानी शान मसूद के हाथों में है और टीम बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी जैसे सीनियर खिलाड़ियों पर निर्भर रहेगी, ताकि नए डब्ल्यूटीसी चक्र की मजबूत शुरुआत की जा सके. लाहौर में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज करेंगे रनों की बरसात या पाकिस्तान के गेंदबाज मचाएंगे तांडव, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

दूसरी ओर, मौजूदा WTC चैंपियन साउथ अफ्रीका को झटका लगा है क्योंकि कप्तान टेंबा बावुमा पिंडली की चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं. उनकी अनुपस्थिति में एडेन मार्करम टीम की कमान संभालेंगे. स्पिनर केशव महाराज भी पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. ऐसे में मेहमान टीम को अपने युवा खिलाड़ियों पर भरोसा करना होगा और लय में वापसी की कोशिश करनी होगी.

टेस्ट में पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका हेड टू हेड रिकॉर्ड्स(PAK vs SA Head to Head Records): अब तक दोनों टीमों के बीच 30 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें पाकिस्तान ने 06 और साउथ अफ्रीका ने 17 मैच जीते हैं, जबकि 7 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं. पहली बार दोनों टीमों की भिड़ंत 19 से 23 जनवरी 1995 को हुई थी और आखिरी मुकाबला 3 से 6 जनवरी 2025 के बीच खेला गया था. इस बार पाकिस्तान अपने घरेलू हालात का फायदा उठाते हुए बदला चुकता करने की कोशिश करेगा.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट 2025 के लिए प्रमुख खिलाड़ी (PAK vs SA Key Players To Watch Out): बाबर आजम, सलमान अली आगा, शाहीन अफरीदी, एडेन मार्करम, डेवाल्ड ब्रेविस, कागिसो रबाडा इस मुकाबले में सबसे अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं. जिनपर सबकि निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (PAK vs SA Mini Battle): साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम और पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज शाहीन अफरीदी की टक्कर रोमांचक होगी. वहीं पाकिस्तान का स्टार बल्लेबाज बाबर आजम बनाम कागिसो रबाडा की भिड़ंत भी मैच का रुख बदल सकती है.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट 2025 का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारतीय दर्शक इस मुकाबले को FanCode ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिये देख सकेंगे. टीवी पर इस सीरीज का सीधा प्रसारण उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए स्ट्रीमिंग के लिए FanCode का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: शान मसूद (कप्तान), इमाम-उल-हक, बाबर आजम, कामरान गुलाम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सलमान अली आगा, शाहीन अफरीदी, सजिद खान, नोमान अली, अबरार अहमद

साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: एडेन मार्करम (कप्तान), रयान रिकेलटन, वियान मुल्डर, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड बेडिंघम, डेवाल्ड ब्रेविस, काइल वेरेने (विकेटकीपर), सेनुरन मुथुसामी, प्रेनेलन सुब्रायन, कागिसो रबाडा, साइमन हार्मर