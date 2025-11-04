PAK vs SA 1st ODI 2025 Dream11 Fantasy Prediction: पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे में होगी कांटे की टक्कर, जानें कैसे चुने बेस्ट ड्रीम11 फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ़्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Dream11 Fantasy Prediction: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (PAK vs SA ODI Series) का पहला मुकाबला फैसलाबाद (Faisalabad) के इकबाल स्टेडियम (Iqbal Stadium) में खेला जाएगा. तीन मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज़ के बाद अब दक्षिण अफ्रीका के पाकिस्तान दौरे का एकदिवसीय (ODI) चरण शुरू होने जा रहा है. टी20 सीरीज़ की शुरुआत शानदार रही थी जब दक्षिण अफ्रीका ने पहला मुकाबला जीता था, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने शानदार वापसी करते हुए अगले दो मैच जीतकर सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली. अब दक्षिण अफ्रीकी टीम बदला लेने के इरादे से मैदान में उतरेगी. दूसरी ओर, पाकिस्तान के पास टी20 सीरीज़ की जीत से मिला आत्मविश्वास जरूर होगा, लेकिन वह दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को हल्के में नहीं लेगा. इसी कड़ी में अब सबकी निगाहें पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे मुकाबले पर टिकी हैं, जिसमें दोनों टीमें अपनी श्रेष्ठता साबित करने उतरेंगी. दक्षिण अफ्रीका बनाम पाकिस्तान पहले वनडे का खेल बिगड़ेगी बारिश या खिलाड़ी बरसाएंगे रन, जानिए कैसा रहेगा फैसलाबाद का मौसम और पिच रिपोर्ट

पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे 2025 कई मायनों में खास होगा. सबसे पहले, यह मुकाबला फैसलाबाद के इक़बाल स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां 17 साल बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी हो रही है. यही नहीं, यह मैच पाकिस्तान के नए कप्तान शाहीन अफरीदी के वनडे कप्तान के रूप में डेब्यू का भी साक्षी बनेगा. शाहीन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने मोहम्मद रिज़वान की जगह वनडे टीम की कमान सौंपी है, और अब युवा तेज गेंदबाज इस नए अध्याय की शुरुआत जीत से करना चाहेंगे. तीनों वनडे मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे, जिससे फैसलाबाद एक बार फिर क्रिकेट प्रेमियों के उत्साह का केंद्र बनने जा रहा है.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका पहले वनडे 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सईम अयूब, फखर जमान, बाबर आजम, सलमान आगा, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी (कप्तान), नसीम शाह, अबरार अहमद

साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मैथ्यू ब्रीट्ज़के (सी), डोनोवन फरेरा, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, गेराल्ड कोएत्ज़ी, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: विकेटकीपर- मोहम्मद रिज़वान (PAK), क्विंटन डी कॉक (SA) को पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका फैंटसी टीम के लिए विकेटकीपर के रूप में चुन सकते हैं.

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: बल्लेबाज- बाबर आज़म (PAK), मैथ्यू ब्रीट्ज़के (SA), फखर ज़मान (PAK) को पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका ड्रीम 11 टीम में बल्लेबाज के तौर पर शामिल कर सकते है.

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: ऑलराउंडर्स- कॉर्बिन बॉश (SA), सैम अयूब (PAK), मोहम्मद नवाज़ (PAK) को पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच के लिए ड्रीम11 फैंटेसी टीम में ऑलराउंडर्स-के तौर पर जोड़ सकते है.

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: गेंदबाज- लुंगी एनगिडी (SA), नंद्रे बर्गर (SA), शाहीन अफरीदी(PAK) को आपकी पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका ड्रीम 11 फैंटसी टीम में गेंदबाज हो सकते हैं.

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन लाइनअप: मोहम्मद रिज़वान (PAK), क्विंटन डी कॉक (SA), बाबर आज़म (PAK), मैथ्यू ब्रीट्ज़के (SA), फखर ज़मान (PAK), कॉर्बिन बॉश (SA), सैम अयूब (PAK), मोहम्मद नवाज़ (PAK), लुंगी एनगिडी (SA), नंद्रे बर्गर (SA), शाहीन अफरीदी(PAK)

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे 2025 मैच की ड्रीम11 फैंटसी टीम के कप्तान के रूप में बाबर आज़म (PAK) और उप-कप्तान के रूप में क्विंटन डी कॉक (SA) को चुन सकते हैं. इस टीम के साथ अपनी फैंटसी टीम को ड्रीम टीम बना सकते हैं.