PAK vs SA 1st ODI 2025, Faisalabad Weather & Pitch Report: दक्षिण अफ्रीका बनाम पाकिस्तान पहले वनडे का खेल बिगड़ेगी बारिश या खिलाड़ी बरसाएंगे रन, जानिए कैसा रहेगा फैसलाबाद का मौसम और पिच रिपोर्ट

Iqbal Stadium, Faisalabad(Credit: X/@Aryaseen5911)

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, Faisalabad Weather & Pitch Report: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (PAK vs SA ODI Series) का पहला मुकाबला फैसलाबाद (Faisalabad) के इकबाल स्टेडियम (Iqbal Stadium) में खेला जाएगा. टेस्ट सीरीज 1-1 से ड्रॉ रहने के बाद पाकिस्तान ने टी20 सीरीज में शानदार वापसी करते हुए 2-1 से जीत दर्ज की थी. अब एक्शन वनडे फॉर्मेट में शिफ्ट हो गया है, जहां साउथ अफ्रीका की टीम सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी. प्रोटियाज टीम ने आखिरी वनडे सीरीज सितंबर में इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी, जिसमें उन्होंने मेजबान टीम को 2-1 से हराया था. दक्षिण अफ्रीका बनाम पाकिस्तान फैसलाबाद वनडे मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

हालांकि, पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका को कुछ अनुभवी खिलाड़ियों की कमी खलेगी. मैथ्यू ब्रीट्ज़के (Matthew Breetzke) युवा और प्रतिभाशाली टीम की कप्तानी करेंगे. दूसरी ओर, पाकिस्तान ने आखिरी वनडे सीरीज अगस्त में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली थी. मोहम्मद रिज़वान को कप्तानी से हटाए जाने के बाद अब शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) अपने नए कार्यकाल की शुरुआत करने जा रहे हैं.

फैसलाबाद का मौसम रिपोर्ट(Faisalabad Weather Report)

4 नवंबर 2025 को फैसलाबाद में मौसम क्रिकेट के लिए बिल्कुल अनुकूल रहेगा. आसमान साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे 50 ओवर की पूरी पारी बिना किसी रुकावट के खेली जा सकेगी. तापमान दिन में लगभग 27-30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि रात में तापमान 13 डिग्री तक गिर सकता है. ये मौसम की स्थितियां दोनों टीमों को अपनी पूरी क्षमता के साथ खेलने का अवसर प्रदान करेंगी. साफ आसमान और सूखी परिस्थितियां बल्लेबाजों के लिए आदर्श होंगी, और मैदान भी सूखा और बेहतर होगा.

इकबाल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट(Iqbal Stadium Pitch Report)

इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में 17 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जा रहा है, जो इस मैदान के लिए एक विशेष पल है. पिच संतुलित सतह प्रदान करेगी जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मौके मिलेंगे. पिच पर घास की अच्छी परत है, खासकर नई गेंद के साथ जो शुरुआती ओवर्स में तेज गेंदबाजों को स्विंग देगी, जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच धीरे-धीरे समतल होगी और स्पिनर्स को बीच के ओवर्स में अच्छी पकड़ और टर्न मिलेगा. इस स्टेडियम में औसतन पहली पारी में 228-262 रन बनते हैं, जबकि दूसरी पारी में 195-207 रन का औसत है. ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार, पहली पारी खेलने वाली टीम 16 ODI में से 9 बार जीती है, जबकि पीछा करने वाली टीमें 7 बार सफल रही हैं.