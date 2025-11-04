PAK vs SA 1st ODI 2025 Preview: दक्षिण अफ्रीका बनाम पाकिस्तान फैसलाबाद वनडे मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ़्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Preview: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (PAK vs SA ODI Series) का पहला मुकाबला फैसलाबाद (Faisalabad) के इकबाल स्टेडियम (Iqbal Stadium) में खेला जाएगा. टेस्ट सीरीज 1-1 से ड्रॉ रहने के बाद पाकिस्तान ने टी20 सीरीज में शानदार वापसी करते हुए 2-1 से जीत दर्ज की थी. अब एक्शन वनडे फॉर्मेट में शिफ्ट हो गया है, जहां साउथ अफ्रीका की टीम सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी. प्रोटियाज टीम ने आखिरी वनडे सीरीज सितंबर में इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी, जिसमें उन्होंने मेजबान टीम को 2-1 से हराया था. पहले वनडे में आज दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

हालांकि, पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका को कुछ अनुभवी खिलाड़ियों की कमी खलेगी. मैथ्यू ब्रीट्ज़के (Matthew Breetzke) युवा और प्रतिभाशाली टीम की कप्तानी करेंगे. दूसरी ओर, पाकिस्तान ने आखिरी वनडे सीरीज अगस्त में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली थी. मोहम्मद रिज़वान को कप्तानी से हटाए जाने के बाद अब शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) अपने नए कार्यकाल की शुरुआत करने जा रहे हैं.

वनडे में पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका हेड टू हेड रिकॉर्ड्स(PAK vs SA Head to Head Records): पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों का इतिहास बेहद रोमांचक रहा है. अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 87 मैच खेले गए हैं, जिनमें दक्षिण अफ्रीका ने 52 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि पाकिस्तान ने 34 मैच जीते हैं. एक मैच बिना परिणाम के समाप्त हुआ और कोई भी मुकाबला टाई नहीं रहा है.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका पहले वनडे 2025 के लिए प्रमुख खिलाड़ी (PAK vs SA Key Players To Watch Out): फखर जमान, सलमान आगा, शाहीन अफरीदी, क्विंटन डी कॉक, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, लुंगी एनगिडी इस मुकाबले में सबसे अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं. जिनपर सबकि निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (PAK vs SA Mini Battle): साउथ अफ्रीका के क्विंटन डी कॉकऔर पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज शाहीन अफरीदी की टक्कर रोमांचक होगी. वहीं पाकिस्तान का स्टार बल्लेबाज बाबर आजम बनाम लुंगी एनगिडी की भिड़ंत भी मैच का रुख बदल सकती है.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका पहले वनडे 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की तीन मैचों की वनडे सीरीज (PAK vs SA ODI Series) का पहला मुकाबला फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 03:30 बजे से शुरू होगा.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका पहले वनडे 2025 का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारत में पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका पहला वनडे 2025 का प्रसारण किसी भी टीवी चैनल पर उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि इस सीरीज के लिए कोई आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर नहीं है. जैसे टेलीकास्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वैसे ही पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भी किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं की जाएगी. भारत में फैंस ऑनलाइन लाइव मैच नहीं देख पाएंगे, लेकिन वे साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर लाइव स्कोर अपडेट्स फॉलो कर सकते हैं.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका पहले वनडे 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सईम अयूब, फखर जमान, बाबर आजम, सलमान आगा, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी (कप्तान), नसीम शाह, अबरार अहमद

साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मैथ्यू ब्रीट्ज़के (सी), डोनोवन फरेरा, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, गेराल्ड कोएत्ज़ी, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी