PAK vs SA 1st ODI 2025 Live Streaming: पहले वनडे में आज दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका(Photo credits: LatestLY)

Where To Watch Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Live Telecast: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (PAK vs SA ODI Series) का पहला मुकाबला फैसलाबाद (Faisalabad) के इकबाल स्टेडियम (Iqbal Stadium) में खेला जाएगा. टेस्ट सीरीज 1-1 से ड्रॉ रहने के बाद पाकिस्तान ने टी20 सीरीज में शानदार वापसी करते हुए 2-1 से जीत दर्ज की थी. अब एक्शन वनडे फॉर्मेट में शिफ्ट हो गया है, जहां साउथ अफ्रीका की टीम सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी. प्रोटियाज टीम ने आखिरी वनडे सीरीज सितंबर में इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी, जिसमें उन्होंने मेजबान टीम को 2-1 से हराया था. संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूएई को 243 रनों की ऐतिहासिक अंतर से किया परास्त, यूएसए के गेंदबाजों ने बरपाया कहर, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

हालांकि, पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका को कुछ अनुभवी खिलाड़ियों की कमी खलेगी. मैथ्यू ब्रीट्ज़के (Matthew Breetzke) युवा और प्रतिभाशाली टीम की कप्तानी करेंगे. दूसरी ओर, पाकिस्तान ने आखिरी वनडे सीरीज अगस्त में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली थी. मोहम्मद रिज़वान को कप्तानी से हटाए जाने के बाद अब शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) अपने नए कार्यकाल की शुरुआत करने जा रहे हैं.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका पहला वनडे 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 4 नवंबर 2025(मंगलवार) को फैसलाबाद (Faisalabad) के इकबाल स्टेडियम (Iqbal Stadium) में भारतीय समयानुसार (IST) शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका पहला वनडे 2025 लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

दुर्भाग्यवश, भारत में पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका पहला वनडे 2025 का प्रसारण किसी भी टीवी चैनल पर उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि इस सीरीज के लिए कोई आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर नहीं है. इसलिए भारतीय फैंस इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर नहीं देख पाएंगे. हालांकि, नीचे दिए गए विकल्पों से ऑनलाइन अपडेट प्राप्त कर सकते हैं.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका पहला वनडे 2025 की फ्री लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

जैसे टेलीकास्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वैसे ही पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भी किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं की जाएगी. भारत में फैंस ऑनलाइन लाइव मैच नहीं देख पाएंगे, लेकिन वे साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर लाइव स्कोर अपडेट्स फॉलो कर सकते हैं.