Cricket Match Schedule For Today: 20 अक्टूबर को PAK, NZ, AFG, SA, ZIM समेत इन टीमों के बीच होगा क्रिकेट का महादंगल, जानिए सभी मुकाबलों का शेड्यूल और लाइव प्रसारण डिटेल्स

क्रिकेट मैच कार्यक्रम

International Cricket Match Schedule For Today: 20 अक्टूबर 2025 को क्रिकेट फैंस के लिए दिन भर रोमांचक मुकाबलों से भरा रहेगा. ऑस्ट्रेलिया डोमेस्टिक वन-डे कप 2025-26 में मेलबर्न के जंक्शन ओवल में सुबह 4:30 बजे विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स आमने-सामने होंगे, वहीं हॉबार्ट के बेल्लरिव ओवल में सुबह 5:00 बजे तस्मानिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत होगी. अडिलेड के कैरन रॉल्टन ओवल में सुबह 6:00 बजे साउथ ऑस्ट्रेलिया और क्वीनसलैंड की टीमें मुकाबले में उतरेंगी. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान और साउथ अफ़्रीका का दूसरा टेस्ट रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में सुबह 10:30 बजे शुरू होगा. न्यूजीलैंड में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें क्राइस्टचर्च के हाग्ले ओवल में सुबह 11:45 बजे दूसरे T20I में आमने-सामने होंगी. जिम्बाब्वे के हारारे स्पोर्ट्स क्लब में अफ़ग़ानिस्तान और जिम्बाब्वे का वन-ऑफ टेस्ट दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. इंग्लैंड के खिलाफ करारी हार के बावजूद भारतीय महिला टीम कैसे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में कर सकती है क्वालीफाई, यहां समझिए पूरा समीकरण

महिला क्रिकेट के फैंस के लिए भी दिन खास रहेगा. युगांडा के लुगोगो स्टेडियम में दोपहर 2:00 बजे युगांडा महिला और कनाडा महिला टीम का पहला T20I मुकाबला होगा. वहीं, मुंबई के डॉ. डी. वाई. पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का 21वां मैच श्रीलंका महिला और बांग्लादेश महिला के बीच दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा फैंस इन सभी मुकाबलों को लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट के जरिए देख सकते हैं.

GMT समय IST / स्थानीय समय मुकाबला / टूर्नामेंट स्टेडियम / स्थान स्ट्रीमिंग / टेलीकास्ट विवरण 11:00 PM (19 अक्टूबर) 4:30 AM (20 अक्टूबर) विक्टोरिया बनाम न्यू साउथ वेल्स, 10वां मैच (ऑस्ट्रेलिया डोमेस्टिक वन-डे कप 2025-26) जंक्शन ओवल, मेलबर्न FanCode / Kayo Sports 11:30 PM (19 अक्टूबर) 5:00 AM (20 अक्टूबर) तस्मानिया बनाम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, 11वां मैच (ऑस्ट्रेलिया डोमेस्टिक वन-डे कप 2025-26) बेल्लरिव ओवल, हॉबार्ट FanCode / Kayo Sports 12:30 AM 6:00 AM साउथ ऑस्ट्रेलिया बनाम क्वीनसलैंड, 12वां मैच (ऑस्ट्रेलिया डोमेस्टिक वन-डे कप 2025-26) कैरन रॉल्टन ओवल, अडिलेड FanCode / Kayo Sports 05:00 AM 10:30 AM पाकिस्तान बनाम साउथ अफ़्रीका, 2nd टेस्ट, दिन 1 (साउथ अफ़्रीका का पाकिस्तान दौरा 2025) रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी PTV Sports, Geo Super, FanCode 06:15 AM 11:45 AM न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड, 2nd T20I (इंग्लैंड का न्यूजीलैंड दौरा 2025) हाग्ले ओवल, क्राइस्टचर्च Sky Sport NZ / Willow TV 08:00 AM 1:30 PM जिम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान, वन-ऑफ टेस्ट, दिन 1 (अफ़ग़ानिस्तान का जिम्बाब्वे दौरा 2025) हारारे स्पोर्ट्स क्लब, हारारे FanCode / ZBC TV 08:30 AM 2:00 PM युगांडा महिला बनाम कनाडा महिला, 1st T20I (कनाडा महिला का युगांडा दौरा 2025) लुगोगो स्टेडियम, कम्पाला ICC TV / YouTube Live 09:30 AM 3:00 PM श्रीलंका महिला बनाम बांग्लादेश महिला, 21वां मैच (ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025) डॉ. डी. वाई. पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी, नवी मुंबई Star Sports Network / JioHotstar

नोट: प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी संबंधित अधिकार धारकों या प्लेटफॉर्म्स की आधिकारिक घोषणा के अनुसार बदल सकती है. अगर आप किसी विशेष मैच के स्कोर अपडेट या हाइलाइट्स के लिए लेटेस्टली वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं. दर्शक FanCode, JioHotstar, Sony LIV, या संबंधित ऐप पर जाकर अपने पसंदीदा मैचों का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. कुछ स्ट्रीमिंग के लिए पास या सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता हो सकती है.