India Women’s World Cup 2025 Semifinal Qualifying Scenario: इंग्लैंड के खिलाफ करारी हार के बावजूद भारतीय महिला टीम कैसे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में कर सकती है क्वालीफाई, यहां समझिए पूरा समीकरण

भारतीय महिला टीम(Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team ICC Women’s World Cup 2025 Semifinal Qualifying Scenario: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला विश्व कप(ICC Women’s World Cup) 2025 का 20वां मुकाबला इंदौर (Indore) के होलकर क्रिकेट स्टेडियम (Holkar Cricket Stadium) में खेला गया. जिसमें इंग्लैंड महिला टीम ने भारत को 4 रन से हराकर टूर्नामेंट में अपनी चौथी जीत दर्ज की. इस मुकाबले में इंग्लैंड ने कप्तान हीदर नाइट की शानदार शतकीय पारी की बदौलत 50 ओवर में 288 रन बनाए, जिसके जवाब में भारतीय टीम 50 ओवर में 6 विकेट पर 284 रन ही बना सकी. इंग्लैंड महिला टीम ने भारत को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगाह, देखें महिला विश्व कप का अपडेटेड पॉइंट्स टेबल

289 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम शानदार स्थिति में थी. 31वें ओवर तक 167 रन पर 2 विकेट स्कोर था. लेकिन कप्तान हरमनप्रीत कौर (70) के आउट होने के बाद मैच का रुख बदल गया. स्मृति मंधाना (88) और दीप्ति शर्मा ने 67 रनों की साझेदारी कर टीम को संभाला, लेकिन मंधाना के आउट होते ही भारत दबाव में आ गया. दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक लगाया, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे और भारत 4 रन से हार गया. यह हार भारत के सेमीफाइनल अभियान पर बड़ा झटका है.

इंग्लैंड की ओर से कप्तान हीदर नाइट ने 91 गेंदों पर 109 रन की शानदार पारी खेली और टीम को 50 ओवर में 288 रनों तक पहुंचाया. एमी जोन्स ने 56 रन बनाए, जबकि भारत के लिए दीप्ति शर्मा सबसे सफल गेंदबाज रहीं. उन्होंने 51 रन देकर 4 विकेट हासिल किए. एक समय इंग्लैंड 300 से अधिक के स्कोर की ओर बढ़ती दिख रही थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए अंतिम ओवरों में विकेट निकाले और रन गति रोकी.

भारतीय महिला टीम कैसे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में कर सकती है क्वालीफाई

अब सवाल यह है कि भारत कैसे सेमीफाइनल में जगह बना सकता है. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं, जबकि चौथे स्थान के लिए भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच मुकाबला है. भारत के अब 4 अंक हैं और उसके दो मैच न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ बाकी हैं. अगर टीम दोनों मैच जीत लेती है, तो 8 अंकों के साथ सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, क्योंकि तब कोई और टीम उस स्कोर तक नहीं पहुंच पाएगी.

हालांकि, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच निर्णायक रहेगा. यदि भारत यह मुकाबला हार जाता है, तो आखिरी मैच जीतने के बाद भी उसके पास सिर्फ 6 अंक होंगे, और उस स्थिति में न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हराकर क्वालीफाई कर सकता है. इसलिए टीम इंडिया को अब वर्ल्ड कप के नॉकआउट में पहुंचने के लिए अगले दोनों मैच हर हाल में जीतने होंगे.