IND U19 vs ENG U19 2nd Youth Test 2025 Day 3 Live Streaming: जानिए कब, कहां और कैसे देखें इंग्लैंड बनाम भारतीय U19 क्रिकेट टीम के बीच दूसरे यूथ टेस्ट मैच के तीसरे दिन का लाइव प्रसारण

इंग्लैंड अंडर-19 बनाम भारत अंडर-19(Photo Credit: X/@BCCI)

Where to Watch England Under 19 National Cricket Team vs India Under 19 National Cricket Team Match Live Telecast: भारतीय अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की यूथ टेस्ट सीरीज का दूसरा और अंतिम मुकाबला 20 जुलाई(रविवार) से चेम्सफोर्ड(Chelmsford ) के काउंटी ग्राउंड(County Ground ) में खेला जा रहा हैं. दूसरे यूथ टेस्ट के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक, भारत अंडर-19 की टीम ने पहली पारी में दिन का अंत 51/1 (9 ओवर) के स्कोर पर किया और वह अब भी 258 रनों से पीछे है. कप्तान आयुष म्हात्रे 24 रन (26 गेंद) और विहान मल्होत्रा 6 रन बनाकर नाबाद हैं. इससे पहले ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाज़ी की और 20 रन (14 गेंद, 2 छक्के) बनाए, लेकिन वे एलेक्स ग्रीन की गेंद पर आउट हो गए. 22 जुलाई को इन टीमों के बीच होगा क्रिकेट का रोचक मुकाबला, जानिए सभी इंटरनेशनल मुकाबलों का शेड्यूल और लाइव प्रसारण का फुल डिटेल्स

इससे पहले इंग्लैंड अंडर-19 ने पहली पारी में 309 रन बनाए. इंग्लैंड की ओर से एकांश सिंह ने शानदार 117 रन (155 गेंद, 14 चौके, 3 छक्के) की शतकीय पारी खेली. कप्तान थॉमस रियू ने भी 59 रन बनाए. भारत के लिए नमन पुष्पक सबसे सफल गेंदबाज़ रहे, जिन्होंने 17 ओवर में 76 रन देकर 4 विकेट चटकाए.इसके अलावा आदित्य रावत और आरएस अम्बरीश ने 2-2 विकेट झटके. इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही थी और उन्होंने मात्र 4 रन पर अपने दो विकेट गंवा दिए थे. लेकिन इसके बाद मध्यक्रम ने पारी को संभालते हुए सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी चुनी थी, जो शुरू में फायदेमंद साबित हुई. अब तीसरे दिन भारतीय युवा बल्लेबाज़ों की परीक्षा होगी कि वे इंग्लैंड के स्कोर के नज़दीक पहुंच सकें या नहीं.

भारत अंडर-19 बनाम इंग्लैंड अंडर-19 दूसरे यूथ टेस्ट 2025 मैच का तीसरे दिन का खेल कब और कहां खेला जाएगा?

भारतीय अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की यूथ टेस्ट सीरीज का दूसरा और अंतिम मुकाबला 20 जुलाई(रविवार) से चेम्सफोर्ड के काउंटी ग्राउंड में खेला जा रहा है. इस मुकाबले का टीसरे दिन का खेल भारतीय समयानुसार दोपहर 03:30 PM बजे से शुरू होगा.

भारत अंडर-19 बनाम इंग्लैंड अंडर-19 दूसरे यूथ टेस्ट 2025 मैच के तीसरे दिन का खेल का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत और इंग्लैंड की अंडर-19 टीमों के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज़ का सीधा प्रसारण किसी टीवी चैनल पर उपलब्ध नहीं होगा. इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग संबंधित डिटेल्स के लिए ज्निचें स्क्रॉल करें.

भारत अंडर-19 बनाम इंग्लैंड अंडर-19 दूसरे यूथ टेस्ट 2025 मैच के तीसरे दिन का खेल की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारत बनाम इंग्लैंड अंडर-19 टेस्ट मुकाबले को फैंस England and Wales Cricket Board (ECB) के यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल मुफ्त देख सकते हैं. इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग पूरी तरह फ्री है, और इसे मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब के माध्यम से आसानी से देखा जा सकता है. इसके लिए केवल इंटरनेट कनेक्शन और यूट्यूब एक्सेस होना जरूरी है.