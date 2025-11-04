UAE vs NEP ICC CWC League 2 2025 91st Match Live Streaming: जानिए कब, कहां और कैसे देखें संयुक्त अरब अमीरात बनाम नेपाल मेंस क्रिकेट विश्व कप लीग 2 मैच का लाइव प्रसारण

संयुक्त अरब अमीरात बनाम नेपाल (Photo credits: LatestLY)

Where To Watch United Arab Emirates National Cricket Team vs Nepal National Cricket Team Match Live Telecast: यूएई राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(UAE) बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Nepal) के बीच आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 (ICC Men’s Cricket World Cup League 2) का 91वां मुकाबला 05 नवंबर(बुधवार) को दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड( ICC Academy Ground) में खेला जाएगा. यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम मोड़ पर आया है, जहां वे अपने खराब फॉर्म को पीछे छोड़ते हुए क्वालिफिकेशन चक्र में गति पकड़ने की कोशिश करेंगी. मेजबान टीम यूएई के लिए यह अभियान काफी चुनौतीपूर्ण रहा है. टीम लीग 2 अंकतालिका में सबसे नीचे है, जिसने अब तक 20 मैचों में केवल 8 अंक जुटाए हैं और महज 4 मुकाबले जीते हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूएई को 243 रनों की ऐतिहासिक अंतर से किया परास्त, यूएसए के गेंदबाजों ने बरपाया कहर, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

हाल ही में अमेरिका के खिलाफ 49 रन पर ऑलआउट होकर 293 रनों के लक्ष्य का पीछा करने में नाकाम रहना उनकी बल्लेबाज़ी की अस्थिरता को उजागर करता है. टॉप ऑर्डर के शुरुआती झटकों के बाद मध्यक्रम बिखर गया. हालांकि आर्यंश शर्मा जैसे कुछ खिलाड़ियों ने संघर्ष दिखाया है, जिन्होंने पिछले हफ्ते नेपाल के खिलाफ 98 रनों की शानदार पारी खेली थी.

वहीं नेपाल की टीम भी हाल के मुकाबलों में लय से बाहर नज़र आई है. टीम को लगातार तीन हार का सामना करना पड़ा है, जिसमें पिछली भिड़ंत में यूएई ने उन्हें पांच विकेट से मात दी थी. इस हार के साथ नेपाल अंकतालिका में दूसरे सबसे निचले स्थान पर खिसक गया. उनकी गेंदबाज़ी में निरंतरता की कमी रही और फील्डिंग में कई महत्वपूर्ण गलतियाँ देखने को मिलीं. अमेरिका के खिलाफ मैच में करण केसी और दिपेन्द्र सिंह ऐरी के निचले क्रम से मिले योगदान से टीम ने 271 रन बनाए, लेकिन वे लक्ष्य का बचाव नहीं कर सके. कप्तान रोहित पौडेल ने हालांकि शानदार प्रदर्शन किया है, जिन्होंने यूएई के खिलाफ इसी हफ्ते 109 रनों की लाजवाब पारी खेली. यह उनका साल का दूसरा वनडे शतक था.

संयुक्त अरब अमीरात बनाम नेपाल ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और नेपाल की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग टू (2023-27) का 91वां मैच 05 नवंबर(बुधवार) को दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड में भारतीय समयानुसार सुबह 11:00 बजे से शुरू होगा.

संयुक्त अरब अमीरात बनाम नेपाल ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

दुर्भाग्यवश, भारत में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 के प्रसारण अधिकार किसी आधिकारिक चैनल के पास नहीं हैं. इसलिए भारत में संयुक्त अरब अमीरात बनाम नेपाल मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर उपलब्ध नहीं होगा. हालांकि, ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग के विकल्प नीचे दिए गए हैं.

संयुक्त अरब अमीरात बनाम नेपाल ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का फ्री लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत में ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग के अधिकार FanCode प्लेटफॉर्म के पास हैं. दर्शक FanCode ऐप और वेबसाइट पर संयुक्त अरब अमीरात बनाम नेपाल मुकाबले को लाइव देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें ₹19 का मैच पास खरीदना होगा.