India Women vs South Africa Women, Final Match Toss Winner Prediction: टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच नवी मुंबई में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

India Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, ICC Women's World Cup 2025 Final Match Toss Winner Prediction: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का विजेता आज मिल जाएगा. इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज यानी 2 नवंबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr DY Patil Sports Academy) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में भारतीय टीम का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है. टीम इंडिया चार जीत और तीन हार के साथ फाइनल में पहुंची है. दक्षिण अफ्रीका की टीम छह जीत और दो हार के साथ खिताबी मुकाबले में पहुंची है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की कमान लौरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) के कंधों पर हैं.

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी. टीम इंडिया ने अपने पहले दोनों मैचों में शानदार जीत दर्ज की है. दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली जीत से जोश में है और फिर से जीत दर्ज करना चाहेगी.

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप में दोनों टीमें अब तक छह बारआमने-सामने हुई हैं, जिनमें मुकाबला बराबरी का रहा है. दोनों ही टीमों ने तीन-तीन मैचों में जीत दर्ज की है. मौजूद वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में दोनों टीमों के बीच हुई मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका टीम ने तीन विकेट से जीत दर्ज की थी. ऐसे में फाइनल मुकाबले में वह मानसिक मजबूती के साथ उतरेगी. दूसरी ओर भारतीय टीम अपने ओवरऑल प्रदर्शन को देखते हुए राहत महसूस कर सकती है.

भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND W vs SA W ODI Head To Head Record)

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच कुल 34 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने 20 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम को महज 13 मैचों में जीत नसीब हुई है. इसी तरह एक मुकाबला अनिर्णित रहा है. दोनों के बीच खेले गए पिछले पांच वनडे मैचों में सभी में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है. ऐसे में इस मुकाबले में भी टीम इंडिया का पलड़ा भारी है.

डीवाई पाटिल स्टेडियम पिच रिपोर्ट (Dr DY Patil Sports Academy Pitch Report)

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज यानी 2 नवंबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. डीवाई पाटिल स्टेडियम का विकेट सपाट माना जाता है. इस विकेट पर बल्लेबाजों के लिए रन बनाना काफी आसान रहा है. इस ट्रैक पर रनों की बारिश हो तो इससे हैरानी नहीं होगी. मुंबई के इस मैदान का पिच शुरुआत में बल्लेबाजों को मदद करेगा. हालांकि बीच के ओवर्स में स्पिन गेंदबाज कुछ हद तक अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं.

टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका में कौन होगा टॉस का बॉस? (IND W vs SA W Toss Winner Prediction)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेले गए पिछले 12 मैच में टीम इंडिया ने नौ टॉस जीते हैं जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम ने तीन बार टॉस अपने नाम किया हैं. आज के रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया टॉस जीत सकती हैं. टॉस की भविष्यवाणी पिछले टॉस परिणामों पर आधारित है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND W vs SA W Final Match Likely Playing XI)

टीम इंडिया (IND W Likely Playing XI): प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी और रेणुका सिंह ठाकुर.

दक्षिण अफ्रीका (SA W Likely Playing XI): लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), तजमिन ब्रिट्स, सुने लुस, मारिज़ैन कप्प, एनेके बॉश, सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, मसाबाता क्लास, अयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा.

