IND vs SA 2nd Test Live Score Update: हार की कगार पर पहुंची टीम इंडिया, ऋषभ पंत महज 13 रन बनाकर लौटे पवेलियन; साई सुदर्शन और रवीन्द्र जड़ेजा क्रीज पर मौजूद

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 2nd Test Match Day 5 Live Score Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने टीम इंडिया को 30 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. सीरीज का पहला ही मैच हारकर टीम इंडिया इस वक्त बैकफुट पर है. पांचवें दिन का खेल आज यानी 26 नवंबर को भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से खेला जा रहा हैं. अब दूसरे टेस्ट मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान में उतरी हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका सीरीज में बराबरी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे हैं. इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. यह भी पढ़ें: ICC T20 World Cup 2026 Schedule: 7 फरवरी से शुरू होगा टी20 वोर्ल कप का 'महाकुंभ', इस दिन खेला जाएगा भारत बनाम पाकिस्तान के बीच महामुकाबला; यहां देखें पूरा शेड्यूल
ऋषभ पंत 13 रन बनाकर आउट
2ND Test. WICKET! 31.2: Rishabh Pant 13(16) ct Aiden Markram b Simon Harmer, India 58/5 https://t.co/Wt62QebbHZ #TeamIndia #INDvSA #2ndTest @IDFCfirstbank
— BCCI (@BCCI) November 26, 2025
32वें ओवर में ऋषभ पंत ने आगे बढ़कर रोकने का प्रयास किया. गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में गई, वहां खड़े एडन मार्क्रम ने कोई गलती नहीं की और कैच पकड़ा. ऋषभ पंत के रूप में भारत का 5वां विकट गिरा. भारत को अभी भी 450 रनों से अधिक बनाने हैं, जीत तो नामुमकिन है लेकिन अब ड्रा करना भी मुश्किल लग रहा है.
गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने खूब रन बनाए, वहां टीम इंडिया के बल्लेबाज पूरी तरफ फ्लॉप साबित हुए. पहली पारी में टीम इंडिया 201 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. यशस्वी जायसवाल ने 58 रनों की पारी खेलकर अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन मार्को यानसेन ने भारत के मिडिल आर्डर को बिखेर दिया. साई सुदर्शन (15), ध्रुव जुरेल (0), ऋषभ पंत (7), रवींद्र जडेजा (6) सस्ते में आउट हुए. वाशिंगटन सुंदर ने 48 रन बनाकर भारत के स्कोर को 200 पार पहुंचाने में मदद की. मार्को यानसेन ने पहली पारी में 6 विकेट लिए.
दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी 260 रनों पर घोषित की, इस पारी में ट्रिस्टन स्टब्स ने 94 रन बनाए, वह अपने शतक से चूक गए और उनके आउट होते ही टेम्बा बावुमा ने पारी घोषित का एलान किया. टोनी डी जोरजी ने 49 रन बनाए. भारत को जीत के लिए 549 रनों का लक्ष्य मिला.
नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.