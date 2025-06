IND vs ENG, Test Series 2025: इंग्लैंड के खिलाफ शुभमन गिल के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका, पहली ही सीरीज में कर सकते हैं अनोखा कारनामा

शुभमन गिल (बाएं) और बेन स्टोक्स (दाएं) (Photo credit: X @shubmangill and @englandcricket)

England National Cricket Team vs India National Cricket Team, Test Series 2025: इंग्लैंड की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का आगाज 20 जून से होने वाला हैं. दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज 20 जून से 4 अगस्त तक खेली जाएगी. सीरीज पांच मैचों की होगी और इसी के साथ टीम इंडिया और इंग्लैंड की टीमें आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (ICC WTC) के नए सीजन का आगाज भी करने जा रही हैं. टीम इंडिया जून के महीने में इंग्लैंड का दौरा करेगी जहां दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. सीरीज का पहला टेस्ट 20-24 जून लीड्स (Leeds) में, दूसरा टेस्ट 2 जुलाई से 6 जुलाई बर्मिंघम (Birmingham), तीसरा टेस्ट 10 जुलाई से 14 जुलाई लॉर्ड्स (Lord's) में, चौथा टेस्ट 23-27 जुलाई मैनचेस्टर (Manchester) में और पांचवा टेस्ट 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच लंदन (London) में खेला जाएगा.

टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट से रिटारमेंट का ऐलान कर दिया. रोहित शर्मा का यह फैसला इंग्लैंड दौरे के लिए चुने जाने वाली टीम इंडिया से ठीक पहले आया है. जिसके बाद अब टीम इंडिया को एक नए कप्तान की तलाश थीं. इंग्लैंड दौरे से पहले टीम इंडिया को नया टेस्ट कप्तान मिल गया हैं.

टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया के दिग्गज आलराउंडर रवींद्र जडेजा का प्रदर्शन हमेशा चर्चा में रहा है. गेंद और बल्ले दोनों से रवींद्र जडेजा ने कई अहम मौकों पर टीम इंडिया को फायदा पहुंचाया है. अब 20 जून से इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है, ऐसे में रवींद्र जडेजा एक बार फिर अहम भूमिका में नजर आ सकते हैं.

टीम इंडिया के लिए इंग्लैंड का दौरा कभी भी आसान नहीं रहा है. लेकिन इस बीच टीम इंडिया के नए कप्तान शुभमन गिल के पास अपनी पहली ही सीरीज में इतिहास रचने का सुनहरा मौका है. हालांकि ये काम आसान नहीं है, इसके लिए पूरी टीम इंडिया को एकजुट होकर खेलना होगा.

टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट में हेड टू हेड रिकॉर्ड

टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच अब तक 136 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. इंग्लैंड की टीम ने 51 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, टीम इंडिया को महज 35 मुकाबलों में जीत मिली हैं. बाकी ड्रॉ रहे हैं. लेकिन अगर इंग्लैंड में खेले गए टेस्ट मैचों की बात की जाए तो हालत और भी खराब है. टीम इंडिया अभी तक इंग्लैंड के खिलाफ उसके घर में 9 टेस्ट मैच ही जीत पाई है, यानी आंकड़ा दहाई को भी छू नहीं पाया है.

इन भारतीय कप्तानों में इंग्लैंड में जीते हैं टेस्ट मैच

इंग्लैंड में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच विराट कोहली जीते हैं. विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने इंग्लैंड में तीन मैच जीते हैं. वहीं कपिल देव की कप्तानी में टीम इंडिया दो टेस्ट जीतने में कामयाब रही है. यानी पांच मैच इन दो कप्तानों ने ही मिलकर जीत लिए हैं. बाकी चार और कप्तानों ने एक एक मैच जीता है. इसमें राहुल द्रविड़, एमएस धोनी, सौरव गांगुली और अजीत वाडेकर का नाम दर्ज है.

शुभमन गिल के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका

इस बार टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच पांच टेस्ट मैचों की सीरीज होनी है. अगर शुभमन गिल ने इसमें से दो भी मैच जीत लिए तो वो अजीत वाडेकर, सौरव गांगुली और एमएस धोनी के अलावा राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ देंगे. वहीं अगर शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया ने तीन मैच जीत लिए तो वे कपिल देव भी आगे निकल जाएंगे और पहली ही सीरीज में विराट कोहली की बराबरी पर पहुंच जाएंगे. पांच में से चार मैच जीतते ही शुभमन गिल विराट कोहली को पीछे छोड़ देंगे.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.