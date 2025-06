Scotland vs Nepal, 3rd T20I Match Live Toss And Scorecard: नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Scotland National Cricket Team vs Nepal National Cricket Team, Scotland T20I Tri-Series 2025 2nd Match Live Toss And Scorecard Update: स्कॉटलैंड टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का तीसरा मुकाबला आज यानी 17 जून को स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ग्लासगो (Glasgow) के टिटवुड क्रिकेट ग्राउंड (Titwood Cricket Ground) में खेला जा रहा हैं. इस सीरीज का दूसरा मुकाबला नीदरलैंड बनाम नेपाल के बीच खेला गया. इस मुकाबले में नीदरलैंड की टीम ने नेपाल को तीसरे सुपर ओवर में 10 विकेट हरा दिया. अब नेपाल की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. इस सीरीज में स्कॉटलैंड की कमान मैथ्यू क्रॉस (Matthew Cross) हाथों में हैं. जबकि, नेपाल की अगुवाई रोहित पौडेल (Rohit Paudel) कर रहे हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. इस रोमांचक मुकाबले में नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढें:

नेपाल ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला:

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

We'll be batting first against Nepal 👊

📺 Watch on https://t.co/Sqv51GTWrP! pic.twitter.com/MYbPxsuIbu

— Cricket Scotland (@CricketScotland) June 17, 2025