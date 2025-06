IND vs ENG 1st Test 2025 Toss & Live Scorecard: इंग्लैंड ने जीता टॉस, टीम इंडिया को मिला पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

India National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज(Test Series) का पहला मुकाबला 20 जून(शनिवार) से लीड्स(Leeds) के हेडिंग्ले ग्राउंड्स(Headingley Grounds) में खेला जा रहा हैं. जिसमे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं, वही, टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला है. टीम इंडिया के लिए साईं सुदर्शन को डेब्यू मिला हैं. साई सुदर्शन को अभी-अभी टेस्ट कैप सौंपी गई है. अब भारत की टीम की संरचना और भी दिलचस्प हो गई है. उन्हें चेतेश्वर पुजारा ने कैप सौंपी, जो ब्रॉडकास्टर के तौर पर इंग्लैंड में हैं. यह भी पढ़ें: इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में जीत के साथ शुरुआत करने उतरेगी भारतीय क्रिकेट टीम, जानिए कैसे चुनें बेस्ट ड्रीम11 फैंटसी प्लेइंग इलेवन

इंग्लैंड ने जीता टॉस

यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रुक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेट कीपर), क्रिस वोक्स, ब्रायडन कार्स, जोश टंग, शोएब बशीर

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), करुण नायर, रवींद्र जड़ेजा, शार्दुल ठाकुर, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

साईं सुदर्शन को मिला डेब्यू कैप

