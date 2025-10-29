How To Watch ZIM vs AFG 1st 20I Match Free Live Streaming Online In India? आज जिम्बाब्वे बनाम अफगानिस्तान के बीच होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

जिम्बाब्वे बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch Zimbabwe National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, 1st T20I Match Live Streaming And Telecast Details: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का पहला मुकाबला आज यानी 29 अक्टूबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में भारतीय समयानुसार शाम 5:00 बजे से खेला जाएगा. जिंबॉब्वे ने टेस्ट मैच में 73 रन से जीत दर्ज की है. यह सीरीज जिम्बाब्वे के लिए 2026 टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का अहम हिस्सा भी है, जो भारत और श्रीलंका में आयोजित होगा. दोनों टीम आज तीन मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में जीत के साथ शुरुआत करने के इरादे से उतरेंगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में ज़िम्बाब्वे की अगुवाई सिकंदर रजा (Sikandar Raza) कर रहे हैं. जबकि, अफगानिस्तान की कमान राशिद खान (Rashid Khan) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: England Women vs South Africa Women, 1st Semi-Final Live Streaming In India: इंग्लैंड महिला बनाम दक्षिण अफ़्रीका महिला के बीच आज खेला जाएगा पहला सेमीफाइनल मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

टी20 सीरीज का पहला मैच 29 अक्टूबर को हरारे में खेला जाएगा, इसके बाद 31 अक्टूबर और 2 नवंबर को दूसरा और तीसरा मैच भी इसी मैदान पर खेला जाएगा. जिंबॉब्वे टीम ने टी20 फॉरमेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार पांच मैच जीते हैं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान टीम का प्रदर्शन टी20 फॉरमेट में काफी खराब रहा है. अफगानिस्तान टीम लगातार पांच मैच हार चुकी है.

अफगानिस्तान को पिछले टी20 सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ 3-0 से करारी हार झेलनी पड़ी है.

जिंबॉब्वे बनाम अफगानिस्तान पहला टी20 हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिंबॉब्वे में खेला जाएगा. इस पिच पर बल्लेबाजी आसान नजर आई है. इस मैदान पर अभी तक 81 मैच खेले गए हैं. पहली पारी का औसत स्कोर 157 रन है और दूसरी पारी का औसत स्कोर 136 रन है. इस मैदान पर पिछले 5 मैचों में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने तीन मैच जीते हैं. तेज गेंदबाजों को इस पिच पर काफी मदद मिलती है तेज गेंदबाजों ने इस मैदान पर 67% विकेट लिए हैं.

जिंबॉब्वे बनाम अफगानिस्तान हेड-टू-हेड आंकड़े (ZIM vs AFG T20I Head To Head)

ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 10 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान अफगानिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. अफगानिस्तान की टीम ने आठ मुकाबले अपने नाम किया हैं. जबकि, ज़िम्बाब्वे की टीम को महज दो मैच में जीत नसीब हुई हैं.

ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान के बीच पहला टी20 मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा?

ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 29 अक्टूबर को हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारतीय समयानुसार शाम 5:00 बजे से खेला जाएगा.

ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान के बीच पहले टी20 मुकाबले की लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

दुर्भाग्य से भारत में प्रशंसक ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज को टीवी पर लाइव नहीं देख पाएंगे, क्योंकि किसी आधिकारिक प्रसारक ने इस सीरीज़ के अधिकार नहीं लिए हैं. इसलिए यह मुकाबला भारत में किसी भी टीवी चैनल पर प्रसारित नहीं होगा. वहीं, ज़िम्बाब्वे में यह मुकाबला ZBC टीवी (ZBC TV) पर लाइव प्रसारित होगा और अफ़ग़ानिस्तान में दर्शक इसे Araina टीवी (Araina TV) पर देख पाएंगे.

ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान के बीच पहले टी20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत में प्रशंसक ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान के बीच पहले टी20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं. इस प्रकार भारतीय प्रशंसकों के लिए डिजिटल माध्यम ही एकमात्र विकल्प रहेगा.

जिंबॉब्वे बनाम अफगानिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ZIM vs AFG 1st T20I Likely Playing XI):

जिंबॉब्वे: तदिवानाशे मारुमानी (विकेट कीपर), ब्रायन बेनेट, डियोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, ताशिंगा मुसेकिवा, टोनी मुनयोंगा, ब्रैड इवांस, ब्लेसिंग मुजराबानी, रिचर्ड नगारवा, वेलिंगटन मसाकाद्जा.

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेट कीपर), इब्राहिम ज़द्रान, सेदिकुल्लाह अटल, शराफुद्दीन अशरफ़, दरविश रसूली, अज़मतुल्लाह उमरज़ई, मोहम्मद नबी, राशिद खान (कप्तान), फ़रीद अहमद, मुजीब उर रहमान, बशीर अहमद.

नोट: जिंबॉब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.