ZIM vs AFG 3rd T20I 2025 Live Scorecard: अफ़ग़ानिस्तान ने ज़िम्बाब्वें के सामने रखा 211 रनों का विशाल टारगेट; शतक से चुके रहमानुल्लाह गुरबाज़, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

जिम्बाब्वे बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Zimbabwe National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team Match Scorecard: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का तीसरा और आखिरी मुकाबला 2 नवंबर(रविवार) को हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला जा रहा हैं. जिसमें अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 210 रन बना डाले. कप्तान इब्राहिम जादरान और विकेटकीपर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने शानदार साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई. अफ़ग़ानिस्तान ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, ज़िम्बाब्वें करेगी पहले गेंदबाजी, यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और गुरबाज़ ने अपने विस्फोटक अंदाज़ से शुरुआत से ही जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया. उन्होंने मात्र 48 गेंदों में 92 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 5 छक्के शामिल थे. गुरबाज़ 15.4 ओवर में सिकंदर रज़ा के हाथों कैच आउट हुए, लेकिन तब तक अफगानिस्तान का स्कोर 159 रन पहुंच चुका था. कप्तान इब्राहिम जादरान ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 49 गेंदों पर 60 रन बनाए. उनकी पारी में 7 चौके शामिल थे. वहीं, सेदिकुल्लाह अतल ने मात्र 15 गेंदों पर 35 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के जड़े.

ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

अंत में मोहम्मद नबी 1 रन बनाकर नाबाद रहे जबकि शाहिदुल्लाह ने 8 गेंदों में 10 रन जोड़े. अफगानिस्तान की टीम ने 20 ओवर में 210/3 का विशाल स्कोर खड़ा किया. जिम्बाब्वे की ओर से ब्रैड इवांस सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. रिचर्ड नगराावा ने भी 1 विकेट लिया लेकिन बाकी गेंदबाज अफगान बल्लेबाजों पर नियंत्रण नहीं रख सके. सिकंदर रज़ा ने 4 ओवर में सिर्फ 20 रन देकर सबसे किफायती गेंदबाजी की. इस शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन के बाद अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे पर मैच में पूरी तरह से पकड़ बना ली है. अफगानिस्तान पहले ही सीरीज़ में 2-0 से आगे है और तीसरा मैच जीतकर क्लीन स्वीप करने की ओर बढ़ रहा है.