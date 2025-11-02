ZIM vs AFG 3rd T20I 2025 Live Toss & Scorecard: अफ़ग़ानिस्तान ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, ज़िम्बाब्वें करेगी पहले गेंदबाजी, यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान(Credit:X/@ACBofficials)

Zimbabwe National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team Match Scorecard: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का तीसरा और आखिरी मुकाबला 2 नवंबर(रविवार) को हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला जा रहा हैं. जिसमें अफ़ग़ानिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी हैं. वही, ज़िम्बाब्वें पहले गेंदबाजी करेगी.  दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने ज़िम्बाब्वे को सात विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही अफगानिस्तान की टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली हैं. अब तीसरे टी20 मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. यह भी पढ़ें: हरारे में अफगानिस्तान के बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या जिम्बाब्वे के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: ब्रायन बेनेट, डायोन मायर्स, ब्रेंडन टेलर (विकेटकीपर), सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, ताशिंगा मुसेकिवा, क्लाइव मैडेंडे, ब्रैड इवांस, वेलिंगटन मसाकाद्जा, टिनोटेंडा मापोसा, रिचर्ड नगारवा

अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (डब्ल्यू), इब्राहिम जादरान (सी), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, शाहिदुल्लाह कमाल, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद नबी, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी, फरीद अहमद मलिक, अब्दुल्ला अहमदजई

ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड