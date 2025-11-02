ZIM vs AFG 3rd T20I 2025 Live Scorecard: अफ़ग़ानिस्तान ने ज़िम्बाब्वें को 9 रनों से हराकर 3-0 से किया क्लीन स्वीप; रहमानुल्लाह गुरबाज़ रहे जीत के हीरो, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

जिम्बाब्वे बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Zimbabwe National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team Match Scorecard: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का तीसरा और आखिरी मुकाबला 2 नवंबर(रविवार) को हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला गया. जिसमें अफगानिस्तान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ज़िम्बाब्वे को 9 रनों से हराकर तीन मैचों की टी20 सीरीज़ 3-0 से अपने नाम कर ली. इस मैच में अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज़ रहमानुल्लाह गुरबाज ने 92 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. अफ़ग़ानिस्तान ने ज़िम्बाब्वें के सामने रखा 211 रनों का विशाल टारगेट; शतक से चुके रहमानुल्लाह गुरबाज़, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने का फैसला किया और निर्धारित 20 ओवरों में 3 विकेट खोकर 210 रन बनाए. गुरबाज ने मात्र 48 गेंदों पर 92 रन ठोके, जिसमें 7 चौके और 6 छक्के शामिल थे. उनके साथ इब्राहिम ज़दरान ने 49 गेंदों में 60 रन बनाकर बेहतरीन सहयोग दिया. दोनों बल्लेबाज़ों ने पहले विकेट के लिए 137 रनों की बड़ी साझेदारी की, जिसने अफगानिस्तान की नींव मज़बूत की. अंतिम ओवरों में सेदिकुल्लाह अतल ने 15 गेंदों पर 35 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली और टीम को 200 के पार पहुंचाया. ज़िम्बाब्वे की ओर से ब्रैड इवांस ने 4 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि रिचर्ड नगारा को 1 विकेट मिला.

211 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी ज़िम्बाब्वे की टीम ने अच्छा संघर्ष दिखाया लेकिन अंत में 20 ओवरों में 201 रन पर सिमट गई. कप्तान सिकंदर रज़ा ने 29 गेंदों पर 51 रन की शानदार पारी खेली. वहीं ब्रायन बेनेट ने 47 रन (31 गेंद) और रयान बर्ल ने 15 गेंदों पर 37 रन बनाकर जीत की उम्मीदें जगा दीं, लेकिन अंत में अफगान गेंदबाज़ों ने वापसी कर ली. अफगानिस्तान की ओर से अब्दुल्ला अहमदज़ई सबसे सफल गेंदबाज़ रहे. उन्होंने 4 ओवर में 42 रन देकर 3 विकेट झटके. फज़लहक फारूकी ने कसी हुई गेंदबाज़ी करते हुए 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, जबकि फरीद अहमद ने 3 ओवर में 38 रन देकर 2 विकेट लिए. इस जीत के साथ अफगानिस्तान ने टी20 सीरीज़ को 3-0 से अपने नाम कर लिया.