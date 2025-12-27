Rohit Sharma Crying Video: बेटी के स्कूल एनुअल डे पर रोहित शर्मा के आखों में आए आंशु, 'ऐ मेरे वतन के लोगो' सुनकर भावुक हो गए 'हिटमैन'; देखें दिल को छू लेने वाला वीडियो

Rohit Sharma Emotional Daughrer Samaira School Annual Day Celebration: टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने विजय हजारे 2025 में 2 मुकाबले खेले. पहले मुकाबले में रोहित शर्मा ने शतक जड़ा, तो वहीं दूसरे में हिटमैन डक पर आउट हो गए. अब रोहित शर्मा 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के साथ खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में खेलते नजर आने वाले हैं. इस बीच रोहित शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह रोते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो उनके बेटी समायरा शर्मा के स्कूल के एनुअल डे सेलिब्रेशन का है. दरअसल, रोहित शर्मा बेटी समायरा के स्कूल का एनुअल डे अटेंड करने पहुंचे थे, जहां देशभक्ति गाना सुनकर रोहित शर्मा की आंखें भर आईं. स्टेज पर जब देशभक्ति गीत ‘ऐ मेरे वतन के लोगों’ गाया जा रहा था तो रोहित शर्मा अपने आंसू बह रहे थे. WTC Points Table 2025-27 Updated: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में इंग्लैंड को हुआ फायदा? कुछ ऐसी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अपडेटेड अंक तालिका
बेटी के स्कूल एनुअल डे पर भावुक हुए रोहित शर्मा, देखें दिल को छू लेने वाला वीडियो
देशभक्ति के गाने पर इमोशनल हुए रोहित शर्मा AKA Hitman
◆ बेटी के एनुअल डे फंक्शन पर लड़की ने गाया 'ऐ मेरे वतन के लोगो', ये सुनकर भावुक हो गए रोहित#RohitSharma | Rohit Sharma Emotional | Dhirubhai Ambani International School pic.twitter.com/viCCj3EZc3
