WTC Points Table 2025-27 Updated: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में इंग्लैंड को हुआ फायदा? कुछ ऐसी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अपडेटेड अंक तालिका

पैट कमिंस और बेन स्टोक्स (Credit: X/ ICC)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team 4th Test Match Day 2 Scorecard Update: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का चौथा मुकाबला 26 दिसंबर से खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मेलबर्न (Melbourne) के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) में खेला गया. चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को चार विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम अभी भी सीरीज में 3-1 से पीछे हैं. अब पांचवें टेस्ट मैच को जीतकर इंग्लैंड की टीम सीरीज में अपनी लाज बचाना चाहेगी. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की टीम 4-1 से सीरीज खत्म करना चाहेगी. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steve Smith) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Australia vs England, 4th Test Match Day 2 Scorecard: मेलबर्न टेस्ट महज दो दिन में हुआ खत्म, इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से रौंदा; यहां देखें AUS बनाम ENG मैच का स्कोरकार्ड

मेलबर्न में खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट के दोनों दिन दोनों टीमों के गेंदबाजों ने जमकर कहर बरपाया. ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी महज 152 रन पर समाप्त हुई थी. जवाब में इंग्लैंड की टीम केवल 110 रन ही बना पाई. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम की ओर से दूसरी पारी में निराशाजनक बल्लेबाजी देखने को मिली. पूरी टीम महज 35वें ओवर में ही 132 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई.

टीम के लिए ट्रेविस हेड ने सबसे बड़ी पारी खेली, जो महज 46 रन बनाकर आउट हुए. इंग्लैंड के सामने 175 रनों का लक्ष्य खड़ा किया. लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और जैक क्रॉली और बेन डकेट ने महज सात ओवर में 51 रन बोर्ड पर जड़ दिए. इंग्लैंड की टीम ने 32.2 ओवर में छह विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 15 साल बाद कोई टेस्ट मैच जीता है. ऐसे में आइए मेलबर्न टेस्ट के बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की अंक तालिका पर एक नजर डालते हैं.

चौथे टेस्ट मैच में ऐसे मिली इंग्लैंड को जीत

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने चौथे टेस्ट में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. बेन स्टोक्स का यह फैसला सही साबित हुआ. पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 45.2 ओवर में महज 152 रन बनाकर सिमट गई. जोश टंग ने 5 विकेट चटकाए. जवाब में इंग्लैंड की टीम सिर्फ 110 रन ही बना पाई. ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी भी कुछ खास नहीं रही और वो 132 रन पर ऑलआउट हो गए. इंग्लैंड ने दूसरे दिन ही 175 रन का लक्ष्य 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया. जैकब बेथेल ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए.

हार के बावजूद टॉप पर बरकरार ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस सीजन में अब तक कुल सात टेस्ट खेले हैं. इस दौरान छह मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की है. ऑस्ट्रेलिया फिलहाल 85.17 प्रतिशत अंको के साथ तालिका में पहले पायदान पर मजबूती से बनी हुई है. अंक तालिका में दूसरे नंबर पर फिलहाल न्यूजीलैंड है. न्यूजीलैंड ने अब तक तीन मैच खेले हैं, दो में न्यूजीलैंड को जीत और एक में हार मिली है. न्यूजीलैंड के 77.78 प्रतिशत अंक हैं.

पॉइंट्स टेबल है इंग्लैंड की हालत पतली

इंग्लैंड ने इस सीजन में अब तक कुल नौ टेस्ट खेले हैं. इस दौरान इंग्लैंड की टीम को महज तीन मैचों में जीत नसीब हुई हैं. जबकि, पांच मुकाबलों में इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा हैं. एक मुकाबला ड्रॉ रहा है. इंग्लैंड की टीम फिलहाल 35.19 प्रतिशत अंको के साथ तालिका में सातवें पायदान पर है. अंक तालिका में तीसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका (3 जीत और 1 हार) और चौथे स्थान पर श्रीलंका (1 जीत और 1 ड्रॉ) है. दक्षिण अफ्रीका के 75 और श्रीलंका के 66.67 प्रतिशत अंक हैं.

अन्य टीमों का क्या हैं हाल

पाकिस्तान की टीम एक जीत और एक हार के साथ पॉइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर बनी हुई है. टीम इंडिया नौ टेस्ट में चार जीत चार हार और एक ड्रॉ के साथ छठे नंबर पर है. बांग्लादेश ने दो टेस्ट मैच खेले हैं, एक मैच में उसे हार और 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है. टीम अभी आठवें स्थान पर है. बांग्लादेश के 16.67 प्रतिशत अंक हैं. वेस्टइंडीज सात हार के साथ नौवें स्थान पर है. वेस्टइंडीज के महज 4.17 प्रतिश अंक हैं.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.