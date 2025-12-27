Australia vs England, 4th Test Match Day 2 Scorecard: मेलबर्न टेस्ट महज दो दिन में हुआ खत्म, इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से रौंदा; यहां देखें AUS बनाम ENG मैच का स्कोरकार्ड

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team 4th Test Match Day 2 Scorecard Update: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का चौथा मुकाबला 26 दिसंबर से खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मेलबर्न (Melbourne) के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) में खेला गया. चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को चार विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम अभी भी सीरीज में 3-1 से पीछे हैं. अब पांचवें टेस्ट मैच को जीतकर इंग्लैंड की टीम सीरीज में अपनी लाज बचाना चाहेगी. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की टीम 4-1 से सीरीज खत्म करना चाहेगी. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steve Smith) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Year Ended 2025: इस साल टी20 क्रिकेट में कुछ ऐसा रहा हैं अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन, युवा विस्फोटक सलामी बल्लेबाज के आकंड़ों पर एक नजर

मेलबर्न में खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट के दोनों दिन दोनों टीमों के गेंदबाजों ने जमकर कहर बरपाया. ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी महज 152 रन पर समाप्त हुई थी. जवाब में इंग्लैंड की टीम केवल 110 रन ही बना पाई. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम की ओर से दूसरी पारी में निराशाजनक बल्लेबाजी देखने को मिली. पूरी टीम महज 35वें ओवर में ही 132 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई. टीम के लिए ट्रेविस हेड ने सबसे बड़ी पारी खेली, जो महज 46 रन बनाकर आउट हुए. इंग्लैंड के सामने 175 रनों का लक्ष्य खड़ा किया.

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard)

ऐसी रही ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने चौथे टेस्ट में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. बेन स्टोक्स का यह फैसला सही साबित हुआ. पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 45.2 ओवर में महज 152 रन बनाकर सिमट गई. ऑस्ट्रेलिया के टॉप आर्डर बल्लेबाज मेलबर्न टेस्ट की पहली पारी में पूरी तरह से फ्लॉप रहे. पहली पारी में बेन स्टोक्स के पांच बल्लेबाज महज 89 रन पर पवेलियन में थे. नंबर-8 पर बल्लेबाजी करने आए माइकल नेसर ने टीम के लिए सबसे ज्यादा 35 रन बनाए. माइकल नेसर के अलावा उस्मान ख्वाजा के बल्ले से 29 रन निकले. कार्यवाहक कप्तान स्टीव स्मिथ महज नौ रन बनाकर आउट हो गए.

इंग्लैंड की तरफ से जोश टंग ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में घातक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट हॉल अपने नाम किया. ये उनके टेस्ट करियर का तीसरा 5 विकेट हॉल रहा. एशेज सीरीज में इस खिलाड़ी ने पहली बार ये कारनामा किया है. जोश टंग ने 11.2 ओवर गेंदबाजी की और 2 मेडन के साथ 45 रन देकर 5 विकेट चटकाए. इस दौरान जोश टंग की इकॉनमी रेट 4 की रही.

पहली पारी में जोश टंग ने जेक वेदराल्ड (10 रन), मार्नस लाबुशेन (6 रन), स्टीव स्मिथ (9 रन), माइकल नेसेर (35 रन) और स्कॉट बोलैंड (0 रन) को अपना शिकार बनाया. ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज मेलबर्न टेस्ट की इस पारी में अर्धशतक तक नहीं लगा पाया. जोश टंग के अलावा गस एटकिंसन को 2 सफलता मिली. ब्रायडन कार्स और बेन स्टोक्स ने 1-1 विकेट लिए.

इंग्लैंड की पहली पारी महज रनों पर सिमटी

इंग्लैंड के पास बड़ा स्कोर बनाकर मैच में मजबूत पकड़ बनाने का मौका था, लेकिन इंग्लैंड की बल्लेबाजी ने एक बार फिर निराश किया. पूरी टीम 110 रन पर सिमट गई. हैरी ब्रूक 41 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे, गस एटकिंसन ने 28 रन बनाए, और कप्तान बेन स्टोक्स ने 16 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया के लिए माइकल नेसर ने 4, स्कॉट बोलैंड ने 3 और मिचेल स्टार्क ने 2 विकेट लिए. कैमरन ग्रीन को 1 विकेट मिला. यह चौथा मौका है जब मेलबर्न में खेले गए टेस्ट में एक दिन में 20 या उससे अधिक विकेट गिरे हैं.

ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 132 पर सिमटी

दूसरी पारी में भी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया. ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम महज 35वें ओवर में ही 132 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड ने सबसे बड़ी पारी खेली, जो महज 46 रन बनाकर आउट हुए. इसके अलावा कैप्टन स्टीव स्मिथ ने 24 और कैमरून ग्रीन ने 19 रन की पारी खेलकर दहाई का आंकड़ा छुआ. टीम के बाकी के सात बल्लेबाज सिंगल डिजिट स्कोर पर ही आउट हुए. इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने 132 रन बनाए और इंग्लैंड के सामने 175 रनों का लक्ष्य खड़ा किया.

इंग्लैंड ने दर्ज की पहली जीत

लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और जैक क्रॉली और बेन डकेट ने महज सात ओवर में 51 रन बोर्ड पर जड़ दिए. इंग्लैंड की टीम ने 32.2 ओवर में छह विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. इंग्लैंड की तरफ से जेकब बेथेल ने सबसे ज्यादा 40 रनों की शानदार पारी खेली. जेकब बेथेल के अलावा जैक क्रॉली ने 37 रन बटोरे. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल स्टार्क, झे रिचर्डसन और स्कॉट बोलैंड ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. दोनों टीमों के बीच सीरीज पांचवां और आखिरी मुकाबला रविवार यानी 4 जनवरी से सिडनी (Sydney) के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे से खेला जाएगा.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.