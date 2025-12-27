Year Ended 2025: इस साल टी20 क्रिकेट में कुछ ऐसा रहा हैं अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन, युवा विस्फोटक सलामी बल्लेबाज के आकंड़ों पर एक नजर

अभिषेक शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Abhishek Sharma T20 Stats In 2025: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के लिए ये साल काफी शानदार रहा हैं. इस साल अभिषेक शर्मा ने कई बड़ी पारियां खेली. अभिषेक शर्मा ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में ताबड़तोड़ पारी खेली. अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों में 34 रन बनाते हुए टीम को तेज शुरुआत दिलाई. अभिषेक शर्मा ने संजू सैमसन के साथ मिलकर पावरप्ले में 63 रन जोड़ दिए. यह साल 2025 में अभिषेक शर्मा की आखिरी टी-20 पारी रही. ऐसे में चलिए जानते हैं कि साल 2025 में अभिषेक शर्मा के आंकड़े इस प्रारूप में कैसे रहे? यह भी पढ़ें: Year Ended 2025: इस साल टी20 क्रिकेट में कुछ ऐसा रहा हैं सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन, भारतीय कप्तान के आकंड़ों पर एक नजर

साल 2025 में कुछ ऐसा रहा अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन

इस साल टी20 क्रिकेट में अभिषेक शर्मा का बल्ला जमकर बोला. अभिषेक शर्मा ने 41 टी20 मैचों में 41.07 की शानदार औसत से 1,602 रन बनाए. इस दौरान अभिषेक शर्मा की स्ट्राइक रेट 202.01 की रही, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को दर्शाता है. अभिषेक शर्मा ने साल 2025 में तीन शतक और नौ अर्धशतक जड़े. अभिषेक शर्मा ने 158 चौकों के साथ 108 छक्के भी लगाए. साल 2025 में टी20 क्रिकेट में टीम इंडिया की ओर से अभिषेक शर्मा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे.

टीम इंडिया के लिए कुछ ऐसा रहा अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन

साल 2025 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अभिषेक शर्मा ने भारतीय टीम के लिए जबरदस्त प्रदर्शन किया. अभिषेक शर्मा के कुल टी20 रनों में से 859 रन भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल मैचों में आए. अभिषेक शर्मा ने 21 मुकाबलों में 42.95 की शानदार औसत से रन बनाए, जबकि उनकी स्ट्राइक रेट 193.46 की रही. इस दौरान अभिषेक शर्मा ने एक शतक और पांच अर्धशतक जड़े. अभिषेक शर्मा ने 54 छक्के लगाकर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया.

आईपीएल और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कुछ ऐसा था अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन

टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की ओर से खेलते हुए 13 मुकाबलों में 33.76 की औसत से 439 रन बनाए. इस दौरान अभिषेक शर्मा ने एक शतक और दो अर्धशतक लगाया था. इसके अलावा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पंजाब क्रिकेट टीम के लिए खेले गए 6 मैचों में अभिषेक शर्मा ने 50.66 की बेहतरीन औसत से 304 रन जड़े थे. जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल थे.

साल 2025 में अभिषेक शर्मा ने हासिल की ये उपलब्धि

साल 2025 में अभिषेक शर्मा ने कुल 1,602 रन बनाए, जो किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. इस मामले में रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम दर्ज है. विराट कोहली ने साल 2016 कैलेंडर वर्ष में टी20 में 1,614 रन बनाए थे.