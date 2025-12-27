Year Ended 2025: इस साल टी20 क्रिकेट में कुछ ऐसा रहा हैं सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन, भारतीय कप्तान के आकंड़ों पर एक नजर

सूर्यकुमार यादव (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Suryakumar Yadav T20 Stats In 2025: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान और घातक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव के लिए इस साल टी20 क्रिकेट में उतार-चढ़ाव से भरा रहा है. इस साल आक्रामक अंदाज और 360 डिग्री शॉट्स के लिए पहचाने जाने वाले सूर्यकुमार यादव ने कई मुकाबलों में टीम को तेज शुरुआत दिलाई, लेकिन निरंतरता सूर्यकुमार यादव की सबसे बड़ी चुनौती रही. इस साल सूर्यकुमार यादव ने अपना आखिरी टी20 मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला जहां वह महज पांच रन बनाकर आउट हुए. ऐसे में चलिए जानते हैं कि साल 2025 में सूर्यकुमार यादव के आंकड़े टी20 क्रिकेट में कैसे रहे?

इस साल टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ ऐसा रहा सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस साल 21 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले और इसकी 19 पारियों में सूर्यकुमार यादव के बल्ले से 13.62 की बेहद खराब औसत से सिर्फ 218 रन निकले. सूर्यकुमार यादव एक भी शतक या अर्धशतक नहीं लगा पाए. सूर्यकुमार यादव की स्ट्राइक रेट सिर्फ 123.16 की रही. सूर्यकुमार यादव का सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 47 रन रहा. सूर्यकुमार यादव के करियर का यह सबसे खराब साल रहा. पिछले साल सूर्यकुमार यादव ने 17 पारियों में 26.81 की औसत से 429 रन बनाए थे.

इस साल तेज गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आए सूर्यकुमार यादव

साल 2025 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सूर्यकुमार यादव को तेज गेंदबाजों के खिलाफ खासा संघर्ष करना पड़ा. इस साल सूर्यकुमार यादव ने पेस अटैक के सामने 19 पारियों में सिर्फ 123 रन बनाए, जबकि सूर्यकुमार यादव की औसत बेहद निराशाजनक 8.20 की रही. इस दौरान सूर्यकुमार यादव 15 बार तेज गेंदबाजों का शिकार बने. सूर्यकुमार यादव ने केवल 112.84 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की जो उनकी आक्रामक छवि के बिल्कुल उलट है. ये आंकड़े साफ तौर पर सूर्यकुमार यादव की कमजोर कड़ी की ओर इशारा करते हैं.

आईपीएल 2025 में कुछ ऐसा रहा सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन

इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में सूर्यकुमार यादव ने 16 मुकाबले खेले और इसकी 16 पारियों में 65.18 की औसत से 717 रन बनाए. सूर्यकुमार यादव की स्ट्राइक रेट 167.91 की रही. सूर्यकुमार यादव ने पांच अर्धशतक लगाए और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 73 रन रहा. मुंबई इंडियंस (MI) के लिए सूर्यकुमार यादव ने कमाल का प्रदर्शन किया. हालांकि, सूर्यकुमार यादव आईपीएल का फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं दिखा पाए. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में सूर्यकुमार पूरी तरह से फ्लॉप रहे.

सूर्यकुमार यादव के टी20 करियर पर एक नजर

बता दें कि सूर्यकुमार यादव ने अपने टी20 करियर में 346 मुकाबले खेले हैं और इसकी 320 पारियों में 34.78 की औसत से 8,975 रन बनाए हैं. इस दौरान सूर्यकुमार यादव के बल्ले से छह शतक और 59 अर्धशतक निकले हैं. सूर्यकुमार यादव का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 117 रन रहा है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सूर्यकुमार यादव ने 99 मैच की 93 पारियों में 35.29 की औसत से 2,788 रन बनाए हैं. सूर्यकुमार यादव के बल्ले से 4 शतक और 21 अर्धशतक निकला है. सूर्यकुमार यादव का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 117 रन रहा है.