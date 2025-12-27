Rohit Sharma ODI Milestone In 2025: इस साल रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में बनाए कई खास रिकॉर्ड्स, यहां देखें 'हिटमैन' के आकंड़ें

रोहित शर्मा और विराट कोहली (Photo Credit: X Formerly Twitter/BCCI)

Rohit Sharma ODI Stats In 2025: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के घातक सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार वापसी की है. रोहित शर्मा भले ही टीम इंडिया को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल में पहुंचाने में नाकाम रहे, लेकिन 'हिटमैन' ने वनडे में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीतने के बाद रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट (Test Cricket) को अलविदा कहा दिया. चलिए जानते हैं कि वनडे में नंबर-1 बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 2025 में क्या रिकॉर्ड्स अपने नाम दर्ज किए. यह भी पढ़ें: Year Ender 2025: भारतीय निशानेबाजों का अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस साल शानदार प्रदर्शन, जानिए भारत के लिए कैसा रहा साल?

साल 2025 में कुछ ऐसा रहा रोहित शर्मा का प्रदर्शन

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने इस साल खेले कुल 14 वनडे मैचों में 50 की औसत और 100.46 की स्ट्राइक रेट से 650 रन बनाए. इस दौरान रोहित शर्मा के बल्ले से दो शतक और चार अर्धशतक निकले. रोहित शर्मा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 121 रन का रहा. रोहित शर्मा ने साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ कटक वनडे में 119 रन और अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे में 121 रन की शतकीय पारी खेली थी. 'हिटमैन' को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 'प्लयेर ऑफ द सीरीज' चुना गया था.

भारत के लिए वनडे में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज

साल 2025 में रोहित शर्मा वनडे में भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. रोहित शर्मा से अधिक रन विराट कोहली ने ही बनाए. विराट कोहली ने 13 मैचों में 65.10 की औसत से 651 रन अपने नाम किए. इस दौरान 'रन मशीन' के बल्ले से तीन शतक और चार अर्धशतक निकले.

चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा ने हासिल की ये उपलब्धियां

टीम इंडिया तीन बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बनी थी. रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया ने एकतरफा फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था. रोहित शर्मा की 79 रनों की पारी की बदौलत टीम इंडिया ने 252 रनों का लक्ष्य हासिल किया था. आईसीसी पुरुष टूर्नामेंट के फाइनल में रोहित शर्मा 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुने जाने वाले चौथे कप्तान बने थे. रोहित शर्मा ने वनडे और टी20 क्रिकेट में आईसीसी खिताब जीतने के मामले में महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी की थी.

रोहित शर्मा ने बताया यह खास रिकॉर्ड

आईसीसी टूर्नामेंट में रोहित शर्मा ने बतौर भारतीय कप्तान लगातार सबसे अधिक जीत का रिकॉर्ड बनाया है. टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप 2024 से शुरू करते हुए 13 मैच जीते हैं. टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने लगातार आठ मुकाबले अपने नाम किए थे.

रोहित शर्मा ने आलोचकों को दिया करारा जवाब

शुभमन गिल के कप्तान बनने के बाद भारतीय टीम जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने पहुंची, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली की फॉर्म पर सवाल उठ रहे थे. सीरीज में रोहित शर्मा ने 73 और नाबाद 121 रन बनाकर आलोचकों का मुंह बंद कर दिया. रोहित शर्मा को 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया. रोहित शर्मा इस शतक के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने थे. रोहित शर्मा इस तहर विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के खास क्लब में शामिल हुए थे.

ऑस्ट्रेलिया में छह वनडे शतक जड़ने वाले पहले विदेशी बल्लेबाज

ऑस्ट्रेलिया में वनडे में छह शतक पूरे करने वाले रोहित शर्मा पहले विदेशी बल्लेबाज हैं. रोहित शर्मा ने विराट कोहली और श्रीलंका के कुमार संगाकारा (5-5 शतक) को पीछे छोड़ा है. ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा ने वनडे में 1,500 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज भी हैं.

वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला बल्लेबाज

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में रोहित शर्मा ने अपनी शानदार फॉर्म बरकरार रखी. रोहित शर्मा ने 57, 14 और 75 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका सीरीज के दौरान रोहित शर्मा वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बने. इस मामले में रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ दिया. रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 11,500 रन पूरे करने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज भी बन गए. 279 वनडे मैचों में रोहित शर्मा ने 49.21 की औसत से 11,516 रन बनाए हैं.