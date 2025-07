ENG U19 vs IND U19 4th Youth ODI Match 1st Inning Scorecard: चौथे मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड के सामने रखा 364 रनों का टारगेट, वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा अंडर-19 क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

वैभव सूर्यवंशी (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Under 19 National Cricket Team vs India Under 19 National Cricket Team, 4th Youth ODI Match 1st Inning Scorecard Update: इंग्लैंड U-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय U-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का चौथा मुकाबला आज यानी 5 जुलाई को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला वॉर्सेस्टर( Worcester) के न्यू रोड ग्राउंड (New Road Ground) में खेला जा रहा हैं. तीसरे रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को चार विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली. इससे पहले इंग्लैंड ने भारत की अंडर-19 टीम को नॉर्थैम्पटन में खेले गए दूसरे वनडे मैच में एक विकेट से हरा दिया था. इस वनडे सीरीज में इंग्लैंड की कमान थॉमस रेव (Thomas Rew) के कंधों पर हैं. जबकि, टीम इंडिया की अगुवाई आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) कर रहे हैं. यह भी पढ़े: IND U-19 vs ENG U-19 4th Youth ODI 2025 Toss & Live Scorecard: इंग्लैंड अंडर19 टीम ने जीता टॉस, भारत को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

इंग्लैंड अंडर 19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत अंडर 19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान थॉमस रेव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज निराशाजनक रहा और महज 14 रन के स्कोर पर टीम को कप्तान आयुष म्हात्रे के रूप में पहला बड़ा झटका लगा. इसके बाद सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 233 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवरों में नौ विकेट खोकर 363 रन बनाए. टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा 143 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने 78 गेंदों पर 13 चौके और 10 छक्के लगाए. वैभव सूर्यवंशी के अलावा विहान मल्होत्रा ने 129 रन बनाए.

दूसरी तरफ, इंग्लैंड की टीम को जेम्स मिंटो ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. इंग्लैंड की ओर से जैक होम ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. जैक होम के अलावा सेबेस्टियन मॉर्गन ने दो विकेट चटकाए. इंग्लैंड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 364 रन बनाने हैं. टीम इंडिया यह मुकाबला जीतकर सीरीज पर अपना कब्जा करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 363/9, 50 ओवर (आयुष म्हात्रे 5 रन, वैभव सूर्यवंशी 143 रन, विहान मल्होत्रा ​​129 रन, राहुल कुमार 0 रन, हरवंश पंगालिया 0 रन, अभिज्ञान कुंडू 23 रन, कनिष्क चौहान 2 रन, आरएस अंबरीश 9 रन, दीपेश देवेंद्रन रन, युधाजीत गुहा नाबाद 15 रन और नमन पुष्पक नाबाद 2 रन.)

इंग्लैंड की गेंदबाजी: (सेबेस्टियन मॉर्गन 2 विकेट, जेम्स मिंटो 1 विकेट, जैक होम 4 विकेट, बेन मेयस 1 विकेट).