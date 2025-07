IND U-19 vs ENG U-19 4th Youth ODI 2025 Toss & Live Scorecard: इंग्लैंड अंडर19 टीम ने जीता टॉस, भारत को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

England Under 19 National Cricket Team vs India Under 19 National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड U-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय U-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच वन-डे सीरीज का चौथा मुकाबला 05 जुलाई(शनिवार) को वॉर्सेस्टर( Worcester) के न्यू रोड ग्राउंड (New Road Ground) में खेला जा रहा हैं. इंग्लैंड अंडर19 टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. भारतीय युवा टीम इस मैच को जीतकर सीरीज़ में 3-1 की अजेय बढ़त बनाना चाहेगी. अब सीरीज़ का चौथा वनडे इंग्लैंड के लिए करो या मरो जैसा होगा भारत की युवा ब्रिगेड आत्मविश्वास से भरी हुई है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आयुष म्हात्रे अंतिम एकादश में वापसी कर ली हैं, जो पिछले मैच में नहीं खेले थे. भारतीय अंडर19 टीम बनाम इंग्लैंड अंडर19 टीम चौथे यूथ वनडे होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें कैसे उठाएं लाइव मैच का लुफ्त

