IND U-19 vs ENG U-19 4th Youth ODI 2025 Free Live Streaming: भारतीय अंडर19 टीम बनाम इंग्लैंड अंडर19 टीम चौथे यूथ वनडे होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें कैसे उठाएं लाइव मैच का लुफ्त 

इंग्लैंड u19 बनाम भारत u19(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch England Under 19 National Cricket Team vs India Under 19 National Cricket Team Live Telecast: इंग्लैंड U-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय U-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच वन-डे सीरीज का चौथा मुकाबला 05 जुलाई(शनिवार) को वॉर्सेस्टर( Worcester) के न्यू रोड ग्राउंड (New Road Ground) में खेला जाएगा. भारतीय युवा टीम इस मैच को जीतकर सीरीज़ में 3-1 की अजेय बढ़त बनाना चाहेगी. तीसरे वनडे में वैभव सूर्यवंशी ने जबरदस्त अंदाज़ में बल्लेबाज़ी करते हुए 14 रन से शतक चूक गए लेकिन अपनी आक्रामक पारी से इंग्लिश गेंदबाज़ों की लाइन-लेंथ बिगाड़ दी. सूर्यवंशी ने तीसरे ओवर में लगातार दो छक्के लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे. बांग्लादेश बनाम श्रीलंका दूसरे वनडे में होगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

इसी मुकाबले में गेंदबाज़ी ऑलराउंडर कनिष्क चौहान ने भी शानदार ऑलराउंड खेल दिखाया. उन्होंने पहले तीन अहम विकेट लेकर इंग्लैंड की टॉप ऑर्डर को तोड़ा और फिर बल्ले से 43 रनों की नाबाद पारी खेलकर टीम की जीत में बड़ी भूमिका निभाई. अब सीरीज़ का चौथा वनडे इंग्लैंड के लिए करो या मरो जैसा होगा भारत की युवा ब्रिगेड आत्मविश्वास से भरी हुई है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आयुष म्हात्रे अंतिम एकादश में वापसी करते हैं, जो पिछले मैच में नहीं खेले थे

इंग्लैंड U19 बनाम भारत U19 चौथा यूथ वनडे 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

इंग्लैंड अंडर-19 और भारत अंडर-19 के बीच पांच मैचों की यूथ वनडे सीरीज़ का चौथा मुकाबला 05 जुलाई (शनिवार) को वॉर्सेस्टर में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस 3:00 बजे होगा.

इंग्लैंड U19 बनाम भारत U19 चौथा यूथ वनडे 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में इंग्लैंड बनाम भारत अंडर-19 चौथे वनडे का कोई टीवी प्रसारण उपलब्ध नहीं होगा.

इंग्लैंड U19 बनाम भारत U19 चौथा यूथ वनडे 2025 मैच का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

इंग्लैंड बनाम भारत अंडर-19 चौथा यूथ वनडे 2025 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) के ऐप और आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी. क्रिकेट प्रशंसक ECB की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप के माध्यम से इस मुकाबले का लाइव आनंद मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट पर ले सकते हैं. मैच को देखने के लिए सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता हो सकती है.