England Champions vs South Africa Champions, WCL 2025 8th Match Live Streaming In India: इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, बस एक क्लिक पर जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए मुकाबले का लुफ्त

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स

How And Where To England Champions vs South Africa Champions, 8th Match Watch World Championship of Legends 2025 Live Streaming: वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL 2025) का आठवां मुकाबला आज यानी 24 जुलाई को मैच इंग्लैंड चैंपियंस बनाम दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस के बीच में खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लीसेस्टर (Leicester) के ग्रेस रोड (Grace Road) में भारतीय समयानुसार रात 9 बजे से खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड अपने पहले पूरे मुकाबले में जीत दर्ज कर टूर्नामेंट में दम दिखाना चाहेगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका अपने पिछले रोमांचक जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी. इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड चैंपियंस की अगुवाई इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस की कमान एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) के कंधों पर हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती हैं. यह भी पढ़ें: New Zealand Beat Zimbabwe, 6th Match 2025 Scorecard: रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे को 60 रनों से रौंदा, ईश सोढ़ी ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें ZIM बनाम NZ मैच का स्कोरकार्ड

अब तक इंग्लैंड चैंपियंस ने मिले दो पूरे मौकों पर शानदार खेल दिखाया है. इंग्लैंड चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को 5 रन से हराया और इसके बाद वेस्टइंडीज चैंपियंस पर 10 रन की जीत दर्ज की. हालांकि, इंग्लैंड चैंपियंस का ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के खिलाफ एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जब इंग्लैंड चैंपियंस की पारी 17.1 ओवर में रुकी. दूसरी तरफ, दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस का अब तक का सफर बेहतरीन रहा है.

दक्षिण अफ्रीका ने अब तक खेले गए दोनों मुकाबले जीतकर मजबूत शुरुआत की है. वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला मुकाबला बारिश और DLS नियम के चलते टाई रहा, जिसके बाद बॉल-आउट में दक्षिण अफ्रीका ने बाज़ी मारी. टीम इंडिया के खिलाफ हुए दूसरे मुकाबले में एबी डिविलियर्स की शानदार बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ों की दमदार प्रदर्शन ने दक्षिण अफ्रीका को एकतरफा जीत दिलाई.

शोपीस टूर्नामेंट में इंग्लैंड के चार अलग-अलग स्थानों पर 18 ब्लॉकबस्टर मैच देखने को मिल रहा हैं. वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के दूसरे सीजन में छह टीमें हिस्सा ले रही हैं. साल 2011 वर्ल्ड कप के हीरो युवराज सिंह की टीम इंडिया छह टीमों के टूर्नामेंट की मौजूदा चैंपियन है. वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का पहला सीजन भारत चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को हराकर जीता था. इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी. इसमें पाकिस्तान चैंपियंस की कमान मोहम्मद हफीज के हाथों में है.

डब्लूसीएल 2025 में भारत चैंपियंस के अलावा पाकिस्तान चैंपियंस, ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस, इंग्लैंड चैंपियंस, साउथ अफ्रीका चैंपियंस और वेस्टइंडीज चैंपियंस की टीमें भी हिस्सा लेंगी. जानिए भारत में इस मैच का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा, लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप पर होगी. इस मैच का टाइम क्या है.

इंग्लैंड चैंपियंस बनाम दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस मैच कब और कहां खेला जाएगा?

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का आठवां मुकाबला इंग्लैंड चैंपियंस बनाम दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस की टीम के बीच में आज यानी 24 जुलाई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लीसेस्टर के ग्रेस रोड में खेला जाएगा.

इंग्लैंड चैंपियंस बनाम दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस मैच कितने बजे शुरू होगा?

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 मेंइंग्लैंड चैंपियंस बनाम दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस के बीच मैच 24 जुलाई को खेला जाएगा. भारतीय समयनुसार ये मैच रात को 9 बजे से शुरू होगा. जबकि, इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ़ लीजेंड्स 2025 में इंग्लैंड चैंपियंस बनाम दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस मैच का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा?

इंग्लैंड चैंपियंस बनाम दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. मैच स्टार स्पोर्ट्स 1 और स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी पर प्रसारित होगा.

इंग्लैंड चैंपियंस बनाम दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप पर होगी?

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ़ लीजेंड्स में इंग्लैंड चैंपियंस बनाम दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस के बीच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

इंग्लैंड चैंपियंस: एलिस्टेयर कुक, इयान बेल, मोईन अली, इयोन मोर्गन (कप्तान), रवि बोपारा, समीत पटेल, टिम एम्ब्रोस (विकेटकीपर), क्रिस ट्रेमलेट, लियाम प्लंकेट, अजमल शहजाद, स्टुअर्ट मीकर.

दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस: हाशिम अमला, जैक्स रूडोल्फ, सारेल एर्वी, एबी डिविलियर्स (कप्तान), जेपी डुमिनी, वेन पार्नेल, जे जे स्मट्स, मोर्ने वान विक (विकेटकीपर), हार्डस विल्जोएन, आरोन फंगिसो, इमरान ताहिर.

नोट: इंग्लैंड चैंपियंस बनाम दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.