England Women vs South Africa Women, 1st Semi-Final Scorecard: गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को दिया 320 रनों का टारगेट, लॉरा वोल्वार्ड्ट ने खेली कप्तानी पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

तज़मिन ब्रिट्स और लौरा वोल्वार्ड्ट (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, ICC Womens World Cup 2025 1st Semi-Final Match Scorecard Update: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ गया हैं. इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज यानी 29 अक्टूबर को इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की करनी चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड की अगुवाई नेट साइवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की कमान लौरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Australia vs India 1st T20I Match 2025 No Result (Due To Rain): पहले टी20 मुकाबले में बारिश बनी विलेन, टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ रद्द; यहां देखें AUS बनाम IND मैच का स्कोरकार्ड

नेट साइवर-ब्रंट की कप्तानी में इंग्लिश टीम जीत के क्रम को बरकरार रखते हुए फाइनल में जगह पक्की करना चाहेगी. इसी तरह लौरा वोल्वार्ड्ट की कप्तानी वाली प्रोटियाज टीम भी जीत दर्ज कर फाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी. इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच यह मुकाबला गुवाहाटी के बारसापरा क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा.

इस मुकाबले में इंग्लैंड को एमी जोन्स और नेट साइवर-ब्रंट से बल्लेबाजी में उम्मीदें होंगी, जबकि गेंदबाजी में सोफी एक्लेस्टोन और लिन्सी स्मिथ विपक्षी टीम को परेशान कर सकती हैं. वहीं, दूसरी ओर साउथ अफ्रीकी खेमे को ताजमिन ब्रित्स और लौरा वोल्वार्ड्ट से बल्लेबाजी में उम्मीदें हैं. गेंदबाजी में नॉनकुलुलेको म्लाबा और नादिन डी क्लार्क इंग्लिश खिलाड़ियों को परेशान कर सकती हैं.

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (England Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले इंग्लैंड महिला की कप्तान नेट साइवर-ब्रंट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 116 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में सात विकेट खोकर 319 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट ने सबसे ज्यादा 169 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान लॉरा वोल्वार्ड्ट ने 143 गेंदों पर 20 चौके और चार छक्के लगाए. लॉरा वोल्वार्ड्ट के अलावा तज़मिन ब्रिट्स ने 45 रन बनाए.

दूसरी तरफ, इंग्लैंड की टीम को सोफी एक्लेस्टोन ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. इंग्लैंड की ओर से सोफी एक्लेस्टोन ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. सोफी एक्लेस्टोन के अलावा लॉरेन बेल ने दो विकेट चटकाए. इंग्लैंड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 320 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी: 319/7, 50 ओवर (लॉरा वोल्वार्ड्ट 169 रन, तज़मिन ब्रिट्स 45 रन, एनेके बॉश 0 रन, सुने लुस 1 रन, मैरिज़ेन कप्प 42 रन, सिनालो जाफ़्टा 1 रन, एनेरी डर्कसन 4 रन, क्लो ट्राईऑन नाबाद 33 रन और नादिन डी क्लार्क नाबाद 11 रन.)

इंग्लैंड की गेंदबाजी: (सोफी एक्लेस्टोन 4 विकेट, नेट साइवर-ब्रंट 1 विकेट और लॉरेन बेल 2 विकेट).

नोट: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.