Asia Cup 2025: एशिया कप में बने हैं कई अनोखे रिकार्ड्स, इन कीर्तिमान को तोड़ना लगभग मुश्किल, लिस्ट में तीन भारतीय धुरंधर शामिल

एमएस धोनी (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Asia Cup 2025: एशिया कप (Asia Cup) का 17वां सीजन सितंबर 2025 में खेला जाएगा और इस बार मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पास है. इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया हैं. भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (India National Cricket Team) इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में खेले गए पिछले संस्करण के फाइनल में श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Sri Lanka National Cricket Team) को हराकर खिताब अपने नाम किया था . बता दें कि 2023 का टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि 2025 का सीजन टी20 फॉरमेट में होगा. इससे पहले 2022 में खेला गया टी20 एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Pakistan National Cricket Team) को हराकर जीता था. इस बार एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि पहले के छह की तुलना में दो अधिक हैं. इससे उभरती हुई क्रिकेट टीमें एक बड़ा मंच पाने में सफल होंगी.

9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच आबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. यह तीसरी बार है, जब एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. इस बार एशिया कप में कुल आठ टीमें नजर आएंगी. पहले ग्रुप स्टेज के मुकाबले होंगे. इन आठ टीमों को चार-चार की टीमों में दो ग्रुप में बांटा गया है.

इस टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का चयन हो गया. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम एशिया कप जीतने के इरादे से उतरेगी. टीम में शुभमन गिल की लगभग 1 साल बाद वापसी हुई है. उन्हें उपकप्तान बनाया गया है. इस टूर्नामेंट के पिछले 16 सीजन में कई अनोखे रिकॉर्ड्स बने हैं, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स रहे हैं, जिनका टूटना लगभग नामुमकिन है. इन रिकार्ड्स में दो तो टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी के नाम दर्ज हैं. वहीं एक रिकॉर्ड घातक बल्लेबाज विराट कोहली के नाम है.

एशिया कप के इन रिकॉर्ड को तोड़ना लगभग नामुमकिन

बतौर विकेटकीपर का सबसे ज्यादा शिकार: एशिया कप के इतिहास में अगर वनडे और टी20 दोनों को मिला दिया जाए तो, एमएस धोनी के नाम बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा शिकार करने का रिकॉर्ड है. एमएस धोनी ने वनडे में 19 मैचों में 36 शिकार किए हैं. जिसमें 25 कैच और 11 स्टंपिंग शामिल हैं. वहीं टी20 में पांच मैचों में सात शिकार किए. जिसमें छह कैच और एक स्टंपिंग शामिल है. एमएस धोनी ने कुल मिलाकर 24 मैचों में 43 शिकार किए हैं, जो कि सबसे ज्यादा है.

बतौर विकेटकीपर एक सीजन में सबसे ज्यादा शिकार: एमएस धोनी के नाम एशिया कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा शिकार करने का रिकॉर्ड है. एमएस धोनी ने साल 2018 में टोटल 12 शिकार किए थे. एमएस धोनी का ये रिकॉर्ड आज भी कायम है.

एशिया कप के इतिहास की सबसे बड़ी पारी: एशिया कप के इतिहास की सबसे बड़ी पारी भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने खेली है. विराट कोहली ने साल 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ धमाकेदार 183 रनों की पारी खेलकर यह इतिहास रचा था.

एशिया कप में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी का रिकॉर्ड: एशिया कप में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी का रिकॉर्ड श्रीलंका के स्टार गेंदबाज अजंता मेंडिस के नाम है. अजंता मेंडिस ने साल 2008 में ये रिकॉर्ड कायम किया था. अजंता मेंडिस ने टीम इंडिया के लिए फाइनल में महज 13 रन देकर छह विकेट चटकाए थे.

एशिया कप की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप: एशिया कप में सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप का रिकॉर्ड पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज और नासिर जमशेद के नाम है. साल 2012 एशिया कप में इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के खिलाफ पहले विकेट के लिए 224 रनों की शामदार पार्टनरशिप की थी. यह रिकॉर्ड आज तक कायम हैं.

नोट: एशिया कप 2025 के सभी मुकाबलों का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.