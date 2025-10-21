PAK vs SA 2nd Test 2025 Live Scorecard, Day 1 Stumps: साउथ अफ्रीका के खिलाफ अब्दुल्ला शफीक- शान मसूद के अर्धशतक, पहले दिन पाकिस्तान ने 259 पर गंवाए 5 विकेट

Pakistan(Photo Credit: X/@ICC)

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रावलपिंडी में जारी दूसरे टेस्ट के शुरुआती दिन 5 विकेट खोकर 259 रन बनाए. पहले दिन के खेल तक सलामी बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद ने अर्धशतकीय पारी खेली है. सोमवार को मुकाबले में टॉस जीतकर पाकिस्तानी कप्तान ने बल्लेबाजी का फैसला लिया. सलामी जोड़ी के रूप में अब्दुल्ला शफीक और इमाम-उल-हक ने पहले विकेट के लिए 35 रन जुटाए. इमाम 35 गेंदों में 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे. यहां से शफीक ने कप्तान मसूद के साथ दूसरे विकेट के लिए 111 रन की साझेदारी करते हुए पाकिस्तानी पारी को संभाला.

अब्दुल्ला शफीक ने 146 गेंदों का सामना करते हुए 57 रन बनाए। उनकी इस पारी में 4 चौके शामिल रहे. बाबर आजम चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे, लेकिन 16 रन से ज्यादा टीम के खाते में नहीं जोड़ सके. पाकिस्तानी टीम 212 के स्कोर तक 4 विकेट गंवा चुकी थी. यहां से मसूद ने सऊद शकील के साथ 45 रन जोड़कर टीम को 200 के पार पहुंचाया. कप्तान मसूद ने 3 छक्कों और 2 चौकों के साथ 87 रन बनाए.

पहले दिन की समाप्ति तक सऊद शकील 42, जबकि सलमान आगा 10 रन बनाकर नाबाद रहे. विपक्षी टीम की ओर से केशव महाराज और साइमन हार्मर 2-2 विकेट हासिल कर चुके हैं, जबकि कगिसो रबाडा ने 1 विकेट अपने नाम किया.

पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ लाहौर में खेले गए सीरीज के पहले मैच को 93 रन से जीता था. मेजबान टीम दो मुकाबलों की सीरीज में 1-0 की लीड हासिल कर चुकी है. ऐसे में साउथ अफ्रीका की कोशिश रावलपिंडी में जारी दूसरे टेस्ट को जीतकर सीरीज 1-1 से ड्रॉ करवाने की होगी.

दोनों देश टेस्ट सीरीज के बाद तीन टी20 और इतने ही वनडे मुकाबलों की सीरीज खेलेंगे. 28 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच टी20 सीरीज रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी, जिसके बाद 4-8 नवंबर के बीच वनडे सीरीज फैसलाबाद में आयोजित होगी.