India National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 टेस्ट सीरीज (Test Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला 31 जुलाई (बुधवार) से लंदन(London ) के केनिंग्टन ओवल(Kennington Oval) में खेला रहा हैं. जिसके दूसरे दिन का तीसरा सत्र रोमांचक रहा. इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 51.2 ओवर में 247 रन बनाए, जिससे उसे भारत पर 23 रन की अहम बढ़त मिल गई. इससे पहले भारत अपनी पहली पारी में 224 रन पर सिमट गया था. दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने तेज शुरुआत की और यशस्वी जायसवाल ने तेज बल्लेबाजी की लेकिन एक तरफ केएल राहुल संघर्ष कर रहे थे. जिन्हें जोश टंग ने अपना शिकार बनाया हैं. केएल राहुल मात्र 07 रन बनाकर आउट हुए हैं. उसके बाद यशस्वी जायसवाल ने अपना अर्द्धशतक लगाया हैं. उन्होंने 45 गेंद में 7 चौकें और २ छक्कों की मदद से ये कारनामा किया हैं.

यशस्वी जायसवाल ने जड़ा ताबड़तोड़ अर्धशतक

5⃣0⃣ for Yashasvi Jaiswal - His 13th Test half-century! 👏 👏#TeamIndia move to 70/1 & lead England by 47 runs.

Updates ▶️ https://t.co/Tc2xpWMCJ6#ENGvIND | @ybj_19 pic.twitter.com/TlykOlyHtZ

— BCCI (@BCCI) August 1, 2025