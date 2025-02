India National Cricket Team vs England National Cricket Team 1st ODI 2025: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 6 फरवरी गुरुवार को नागपुर(Nagpur) के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम(Vidarbha Cricket Association Stadium) में खेला जा रहा है. इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. इस मैच में टीम इंडिया की ओर से हर्षित राणा और यशस्वी जायसवाल अपना डेब्यू किया. जबकि विराट कोहली घुटने में चोट के कारण नहीं खेल रहे हैं. मैच से विराट कोहली ने अपने दाहिने घुटने पर पट्टी बांध रखी थी और टीम के साथ अभ्यास सत्र में शामिल होते समय सावधानी से चलते हुए दिखाई दे रहे थे.

इंग्लैंड के खिलाफ हर्षित राणा और यशस्वी जायसवाल ने किया वनडे डेब्यू

𝘼 𝙢𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙩𝙤 𝙘𝙝𝙚𝙧𝙞𝙨𝙝 𝙛𝙤𝙧 𝙔𝙖𝙨𝙝𝙖𝙨𝙫𝙞 𝙅𝙖𝙞𝙨𝙬𝙖𝙡 & 𝙃𝙖𝙧𝙨𝙝𝙞𝙩 𝙍𝙖𝙣𝙖! 👏 👏 ODI debuts ✅ ✅ as they receive their ODI caps from captain Rohit Sharma & Mohd. Shami respectively! 👍 👍 Follow The Match ▶️ https://t.co/lWBc7oPRcd#TeamIndia |… pic.twitter.com/b2cT8rz5bO — BCCI (@BCCI) February 6, 2025

🚨 Team News We have 2⃣ ODI debutants in the Playing XI today - Yashasvi Jaiswal and Harshit Rana 🧢 🧢 A look at our line-up 🔽 Follow The Match ▶️ https://t.co/lWBc7oPRcd#TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/EFQQJmUFwh — BCCI (@BCCI) February 6, 2025

𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲: Virat Kohli was unavailable for selection for the 1st ODI due to a sore right knee. Follow The Match ▶️ https://t.co/lWBc7oPRcd#TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBank https://t.co/mqYkjZXy1O — BCCI (@BCCI) February 6, 2025

