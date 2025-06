India National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज(Test Series) का पहला मुकाबला 20 जून(शनिवार) से लीड्स(Leeds) के हेडिंग्ले ग्राउंड्स(Headingley Grounds) में खेला जा रहा हैं. ऋषभ पंत जब भी क्रीज़ पर होते हैं, मैदान पर कोई पल फीका नहीं जाता, चाहे वह बल्लेबाज़ी कर रहे हों या विकेटकीपिंग, वह लगातार कुछ न कुछ बोलते रहते हैं और स्टंप माइक पर उनकी मज़ेदार टिप्पणियां अक्सर सुर्खियों में आ जाती हैं, इंग्लैंड के खिलाफ हेडिंग्ले में खेले जा रहे पहले टेस्ट 2025 के दौरान बल्लेबाज़ी करते हुए पंत ने पहले क्रिस वोक्स को रनअप रोकने पर माफ़ी मांगते हुए कहा – "सॉरी वोक्सी!" इसके बाद उन्होंने नॉन-स्ट्राइकर छोर पर खड़े केएल राहुल से कहा – "पक्की हुई बॉल, इतनी तमीज़ से खेलने के चक्कर में छूट रही है." फैंस को उनकी यह बात बेहद पसंद आई और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

ऋषभ पंत की स्टंप माइक पर मज़ेदार बातचीत वायरल

“Sorry, Woakesy!” 😅

Just Rishabh-Panti things — mischief, mind games & masti! 🎭🎙

Pant’s hilarious banter with Woakes is peak Test entertainment — and yes, it's all in good humour. 🫶

ICYMI, watch this golden moment from Day 4 unfold!#ENGvIND 1st Test Day 4 LIVE NOW Streaming… pic.twitter.com/Id3pUayxUY

— Star Sports (@StarSportsIndia) June 23, 2025