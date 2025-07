India National Cricket Team vs England National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 टेस्ट सीरीज (Test Series) का चौथा मुकाबला 23 जुलाई (बुधवार) से मैनचेस्टर(Manchester) के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड(Emirates Old Trafford) में खेला जाएगा. भारत को चोटों से जूझने का सिलसिला जारी है. नितीश कुमार रेड्डी और अर्शदीप सिंह के बाद अब अकाश दीप भी मैनचेस्टर में होने वाले भारत बनाम इंग्लैंड चौथे टेस्ट से बाहर हो गए हैं. पहले मोहम्मद सिराज ने बताया था कि अकाश दीप को ग्रोइन की समस्या है और उनका आकलन किया जाएगा. लेकिन अब शुभमन गिल ने पुष्टि की है कि अकाश दीप इस मुकाबले से बाहर हो चुके हैं और अंशुल कम्बोज अपने डेब्यू के बेहद करीब हैं.

चोटिल अकाश दीप हुए चौथे टेस्ट से बाहर

Shubman Gill: Akash Deep is unavailable, so is Arshdeep but we have good players in the team to pick twenty wickets. It is not ideal to have different bowlers but I was prepared

On Anshul Kamboj: He is very close to making debut. We will see between Prasidh and Anshul tomorrow.

