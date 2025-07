India National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का तीसरा मुकाबला 10 जुलाई (गुरुवार) से लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड (Lord’s Cricket Ground) में खेला जा रहा है. जिसमें तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे तीसरे टेस्ट के दौरान अपनी क्लास का प्रदर्शन किया. एजबेस्टन में दूसरा टेस्ट मिस करने के बाद, बुमराह ने अपने शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर में एक और उपलब्धि जोड़ने में कोई समय बर्बाद नहीं किया. इंग्लैंड की पहली पारी में, अनुभवी तेज गेंदबाज ने लॉर्ड्स में अपना पहला पांच विकेट हॉल दर्ज किया. इसके साथ ही बुमराह ने लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड पर अपना नाम दर्ज करा लिया. बुमराह ने 27 ओवर में 74/5 के स्कोर के साथ पारी समाप्त की. दूसरे दिन स्टंप्स के बाद, बीसीसीआई ने जसप्रीत बुमराह के लिए अपने सोशल हैंडल पर एक विशेष वीडियो शेयर किया, जिसमें टीम इंडिया के सदस्य उन्हें बधाई देते नजर आए. बुमराह ने प्रतिष्ठित लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड पर भी अपना नाम लिखा.

जसप्रीत बुमराह ने लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड पर दर्ज कराया अपना नाम

Etched on the Lord's honours board ✅

A specially signed pair of shoes as memorabilia for the museum ✅

It was that kind of a day for Jasprit Bumrah 🙌#TeamIndia | #ENGvIND | @Jaspritbumrah93 pic.twitter.com/SoFm0voOjI

