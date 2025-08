India National Cricket Team vs England National Cricket Team: भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पांचवें टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज ने गस एटकिन्सन को आउट करने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मशहूर 'Siuuu' सेलिब्रेशन किया, जिससे उन्होंने न केवल अपनी खुशी जाहिर की, बल्कि भारत को एक सनसनीखेज जीत दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई. ओवल में खेले गए इस मुकाबले में सिराज ने चौथी पारी में पांच विकेट चटकाकर भारत को सीरीज 2-2 से बराबरी पर लाने में मदद की, जिससे एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 साझा की गई. मैच के बाद सिराज ने खुलासा किया कि उन्होंने अपने मोबाइल की वॉलपेपर 'बिलीव' शब्द के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तस्वीर लगाई थी, ताकि खुद को प्रेरित कर सकें. उनके इस प्रदर्शन को फुटबॉल जगत ने भी सराहा. फीफा वर्ल्ड कप ने 'एलीट मेंटालिटी' कैप्शन के साथ रोनाल्डो की तस्वीर साझा की, जबकि प्रीमियर लीग इंडिया ने सिराज का चेहरा मैनचेस्टर यूनाइटेड की जर्सी में रोनाल्डो के शरीर पर एडिट करते हुए लिखा, 'We believe in Siraj bhai'. यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए और फैंस ने जमकर प्यार लुटाया.

प्रीमियर लीग इंडिया की पोस्ट

We believe in Siraj bhai 🙇‍♂️ pic.twitter.com/0VAcFdsOr0 — Premier League India (@PLforIndia) August 4, 2025

फीफा विश्व कप पोस्ट

View this post on Instagram A post shared by FIFA World Cup (@fifaworldcup)

