शामली, 21 नवंबर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के शामली (Shamli) के एक सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर एक कथित वीडियो वायरल होने के बाद विवादों में घिर गए हैं. वीडियो में वह ड्यूटी रूम के अंदर अपनी मंगेतर बताई जा रही अफकार सिद्दीकी के साथ डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. क्लिप में दोनों को फिल्म बैंड बाजा बारात के गाने “दम दम मस्त है” पर झूमते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में सिद्दीकी सफेद बनियान और काली ट्रैक पैंट में नज़र आ रही हैं. बताया गया है कि यह वीडियो कांधला के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) की ऊपरी मंज़िल पर शूट किया गया था. लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना पर एक मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) ने डॉक्टर को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है. यह भी पढ़ें: Viral Video: राजस्थान में पेट्रोल पंप पर विदेशी टूरिस्ट ने ‘चुनरी-चुनरी’ गाने पर दिल खोलकर किया डांस, आप भी देखें

गौरतलब है कि इसी तरह का एक मामला पिछले साल अप्रैल में सामने आया था, जब हापुड़ के सरकारी अस्पताल का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें डॉक्टर और स्टाफ़ ढोल पर नाचते हुए दिखाई दिए थे, जबकि मरीज वार्ड में अकेले छोड़ दिए गए थे.

