Viral Video: राजस्थान में पेट्रोल पंप पर विदेशी टूरिस्ट ने ‘चुनरी-चुनरी’ गाने पर दिल खोलकर किया डांस, आप भी देखें

विदेशी टूरिस्ट में पेट्रोल पंप पर किया डांस (Photo Credits: Instagram)

Dance Viral Video: राजस्थान (Rajasthan) का एक मज़ेदार पल इंटरनेट पर छा गया है, जब विदेशी टूरिस्ट (Foreign Tourists) के एक ग्रुप को मशहूर बॉलीवुड ट्रैक ‘चुनरी चुनरी’ पर डांस करते देखा गया. इंस्टाग्राम क्रिएटर द्वारा शेयर की गई इस क्लिप में टूरिस्ट का ग्रुप एक लोकल पेट्रोल पंप पर आराम करते हुए दिख रहा है, जहाँ पार्टी वाला गाना बजने पर माहौल अचानक बदल गया.

वीडियो के मुताबिक, मजा तब शुरू हुआ जब पास के एक ट्रैक्टर के ड्राइवर ने चुनरी चुनरी का वॉल्यूम बढ़ा दिया. देसी गानों की आकर्षक धुनों ने तुरंत यात्रियों का ध्यान खींचा, जिन्हें इसमें शामिल होने के लिए किसी बुलावे की जरूरत नहीं थी. इसके बाद पेट्रोल पंप पर ही एक जबरदस्त, अचानक डांस सेशन हुआ. यह भी पढ़ें: Dance in Delhi Metro: स्त्री-2 के गाने पर लड़के ने किया ऐसा अतरंगी डांस कि छूट गई लोगों की हंसी, देखें मजेदार वीडियो

राजस्थान में पेट्रोल पंप पर विदेशी टूरिस्ट ने किया दिल खोलकर डांस

View this post on Instagram A post shared by Baldev(Balli) (@explore_with_bali)

हैरानी की बात है कि टूरिस्ट आसानी से ताल मिलाते हुए दिल खोलकर नाच रहे थे, जबकि देखने वाले खुश होकर इस सीन को अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहे थे. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसे इंस्टाग्राम व्लॉगर @explore_with_bali ने शेयर किया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है-राजस्थान बाइक ट्रिप

पंप पर लोग मुस्कुराते, खुशी मनाते और साथ में गाते भी दिखे, जिससे एक आम पेट्रोल पंप एक ड्रामाटिक और मज़ेदार बॉलीवुड मोमेंट में बदल गया. सोशल मीडिया यूज़र्स कमेंट सेक्शन में वीडियो को 'होलसम', 'पैसा वसूल' कह रहे हैं.