सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक विशालकाय अजगर तीन ज़िंदा बकरियों को निगलता हुआ दिखाई दे रहा है. कैमरे में कैद हुई इस भयावह हरकत में यह भी दिख रहा है कि कैसे सांप पालतू जानवरों को बुरी तरह से खा जाने के बाद उनके पिंजरे में फंस गया. वीडियो में फंसे हुए अजगर को बाहर निकलने के लिए तड़पते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है. हालांकि, इस क्लिप ने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं. यह चौंकाने वाला वीडियो कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है. यह भी पढ़ें: Python Swallows Goat: यूपी के बलरामपुर में 20 फुट के अजगर ने बकरी को निगलने के बाद उगल दिया, दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल

Python swallowed 3 live goats and got stuck in their cage

https://t.co/bvPWeEiuhQ

— Tansu Yegen (@TansuYegen) July 10, 2025