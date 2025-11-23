Viral Video: इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें यात्री ट्रेन के कोच को कॉन्सर्ट में बदल रहे हैं. इंडियन बैंड स्टोन कीज ने अपने हैंडल पर अपनी यात्रा की क्लिप शेयर की हैं. बैंड ने कहा कि यह पल अहमदाबाद से लखनऊ (Ahmedabad-Lucknow Train) की उनकी यात्रा के दौरान हुआ. पोस्ट के कैप्शन में लिखा था- पब्लिक ट्रांसपोर्ट पब्लिक कॉन्सर्ट में बदल गया (Public Transport Turned Public Concert).

वायरल वीडियो में कई पैसेंजर अपने फोन पर जैम सेशन को रिकॉर्ड करते हुए खुद भी इसमें शामिल होते दिख रहे हैं. उन्होंने ‘छा गई फिर वही बेखुदी’ गाया, जो ‘इंतेहा हो गई इंतज़ार की’ गाने की एक लाइन है. नेटिजन्स के साथ-साथ, अमेजन म्यूजfक ने भी पोस्ट पर रिएक्ट किया. कमेंट में लिखा था- हम अगले स्टेशन पर जॉइन कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Bhajan In Delhi Metro: यात्रियों से भरी मेट्रो ट्रेन में भजन करने लगीं महिलाएं, फिर हुआ कुछ ऐसा कि कान पकड़कर मांगी माफी (Watch Video)

कॉन्सर्ट में बदल गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट!

View this post on Instagram A post shared by Stone Keys (@stonekeysofficial)

